И снова Хави: "Пахтакор" уступил в гостях клубу "Аль-Садд"

Матч четвертого раунда Лиги чемпионов Азии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, футболистов катарского клуба. После поражения "Пахтакор" с пятью очками опустился на третье место в группе.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" не смог на выезде одолеть футболистов из Катара, уступив команде "Аль-Садд" со счетом 1:2, сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола AFC.

У хозяев, как и в первом матче в Ташкенте, отличился Хави, а также Багдада Боунеджи с передачи все того же легендарного экс-форварда "Барселоны".

Команда из Катара открыла счет уже на 10-й минуте встречи: как и в прошлой игре ворота "Пахтакора" Хави поразил ударом со штрафного.

Узбекистанцы имели несколько шансов отыграться, однако получивший передачу Достонбек Хамдамов не попал в створ ворот соперника, нанося удар с близкого расстояния.

Еще один шанс не использовал Фаррух Сайфиев — его удар отразил голкипер "Аль-Садда", переправив мяч через перекладину.

Сравнять счет "Пахтакору" удалось лишь на 30-й минуте встречи - отличился капитан ташкентцев Кримец.

Во второй половине встречи хозяева наседали, а неугомонный Хави готов был забить еще, но несколько раз на пути мяча вставал голкипер гостей Кувватов, творивший порой в раме настоящие чудеса.

Но в отличие от "Локомотива", добывшего в непростом для себя домашнем матче одно очко, "Пахтакор" не сумел свести матч к ничьей, пропустив за три минуты до финального свистка. И вновь к взятию ворот соперника приложил ногу легендарный Хави, отдавший голевой пас на Баунеджу, а главный бомбардир Лиги чемпионов АФК 2018 свой шанс не упустил. Итог тяжелого матча - 2:1 в пользу хозяев.

После этого гостевого поражения "Пахтакор" с первой позиции в группе со своими пятью очками скатился сразу на третью строчку, пропустив вперед и "Аль-Садд" с семью очками, и клуб "Аль-Ахли", в активе у которого шесть очков. Замыкает квартет D "Персеполис" с четырьмя очками.

В другом матче игрового дня ташкентский "Локомотив" удержал на домашнем поле ничью с командой "Аль-Иттихад" — 1:1. Причем, хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве. Впрочем, это пока не помогло столичному клубу улучшить свое положение в турнирной таблице - "железнодорожники" по-прежнему замыкают квартет.