Узбекская легкоатлетка Екатерина Воронина стала чемпионкой Азии

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Екатерина Воронина заняла первое место на чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар). Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.
Ранее представитель Узбекистана Руслан Курбанов завоевал на соревнованиях золотую медаль в тройном прыжке.
Екатерина Воронина родилась 16 февраля 1992 года в Ташкенте. Легкой атлетикой начала заниматься в 2003 году, когда ей было 11 лет. Является мастером спорта международного класса (семиборье).
С 2010 года тренируется под руководством Павла Андреева.