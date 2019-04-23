Узбекская легкоатлетка Екатерина Воронина стала чемпионкой Азии

Девушка выступила в семиборье и набрала 6198 очков. На втором месте оказалась представительница Индии.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Екатерина Воронина заняла первое место на чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар). Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

Девушка выступила в семиборье и набрала 6198 очков. На втором месте представительница Индии Барман (5993 очков), а третье досталось спортсменке из Китая Ванг (5829 очков).

Ранее представитель Узбекистана Руслан Курбанов завоевал на соревнованиях золотую медаль в тройном прыжке.

Екатерина Воронина родилась 16 февраля 1992 года в Ташкенте. Легкой атлетикой начала заниматься в 2003 году, когда ей было 11 лет. Является мастером спорта международного класса (семиборье).

С 2010 года тренируется под руководством Павла Андреева.