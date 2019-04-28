Пропустил жесткий удар, но выстоял: боксер Гиясов празднует победу - видео

Американец проявил активность в самом начале боя, однако постепенно узбекистанец стал наносить точные удары, которые выбели его соперника из равновесия. Итог боя – победа узбекистанца и титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекский боксер Шахрам Гиясов одержал победу в бою с американцем Эммануэлем Тейлором.

В Сети уже появилось видео непростого поединка. В первом раунде узбекистанец пропустил мощный боковой удар слева, однако выстоял и продолжил бой.

Отметим, что Гиясов впервые в своей карьере провел десятираундный бой. По его итогам все судьи отдали победу Шахраму - 99-91, 99-91, 97-93.

Эта победа стала для узбекского боксера восьмой на профи-ринге (из них шесть – досрочных) – Гиясов завоевал интернациональный титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации WBA.

Американец Тэйлор проиграл в шестой раз при 20 победах.