Узбекская велогонщица Забелинская завоевала путевку на Олимпиаду

Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе в составе сборной России Ольга Забелинская под флагом Узбекистана завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Велогонщица Ольга Забелинская, выступающая за Узбекистан, в рамках чемпионата Азии по шоссейному велоспорту в Ташкенте заняла первое место и выиграла золотую медаль в категории Elite Woman среди профессиональных велоспортсменов.

Таким образом она завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта республики.

"Сегодня в рамках чемпионата Азии по шоссейному велоспорту в Ташкенте прошли гонки в категории Elite Women среди профессиональных велоспортсменов. Ольга Забелинская завоевала первое место и лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020", - говорится в сообщении.

Летом 2018 года Забелинская сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское.