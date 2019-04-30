Военный курсант из Узбекистана одолел соперников из 15 стран и стал лучшим

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Во Владивостоке прошел ежегодный международный турнир "Мемориал Юрия Потапова".

На престижные соревнования приехали свыше 200 сильнейших самбистов из 15 стран Европы и Азии, а также 20 областей Российской Федерации.

Борцам пришлось выдержать сильную конкуренцию, чтобы пробиться на пьедестал.

В результате чемпионом 22-го Международного чемпионата по боевому самбо стал курсант 4-го курса Академии Вооруженных сил Узбекистана Бекзод Нурматов, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

© Фото: пресс-служба Минобороны Узбекистана Узбекистанец завоевал золото 22-го международного чемпионата по боевому самбо в России.

В финальной схватке в весе до 82 кг Бекзод Нурматов встретился с сильным соперником из России Иваном Грачовым. В этом бою Бекзод одержал чистую победу со счетом 9:0.

Отметим, что Нурматов уже не первый раз добивается высоких результатов на международных соревнованиях. Так, в 2016 году, будучи курсантом 1-го курса, он завоевал серебряную медаль на международном чемпионате по рукопашному бою, который прошел в Германии.

В начале апреля он завоевал чемпионский пояс серии Гран-при IV этнотурнира "Батыр башы" по смешанным единоборствам, который состоялся в столице Кыргызстана.