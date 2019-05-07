Будет как Роналду: в Ташкенте открылась академия "Ювентуса"

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik, Рамиз Бахтияров. В Туринском политехническом университете в Ташкенте прошла церемония открытия Академии футбольного клуба "Ювентус", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии приняли участие, исполнительный директор по развитию бренда и управлению "Академией Ювентус" Каролина Киапперо, исполнительный директор академии в Ташкенте Тимур Султанов, государственный советник президента Узбекистана по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов, а также ректор университета Кунгратбай Шарипов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Пресс-конференция перед открытием

В ходе церемонии тренеры клуба Ювентус провели мастер классы с детьми.

Набор на сезонные тренировки детей с 5 до 17 лет начнется уже с августа 2019 года.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Каролина Киапперо и Абдужаббар Абдувахиттов

Академия "Ювентуса" создана на базе Туринского политехнического университета в Ташкенте.

Тренировки будут проводиться на территории вуза, где для качественного обучения детей есть все необходимое: спорткомплекс, футбольные поля, бассейн, тренажерный зал и диет-кафе.

"Я рада принять участие в открытии 58-й академии "Ювентуса". Мы видим, что в Узбекистане происходят большие изменения в спортивной сфере. Я надеюсь, что наша академия поможет в развитии футбола в этой стране", — заявила Каролина Киапперо.

Основная задача Академии — обучение ребят, воспитание не только профессиональных футболистов, но и достойных членов общества. Поэтому в учебном заведении внимание будет уделено и физической подготовке и общему развитию подопечных.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Мастер класс от тренеров из Турина

Говоря о критериях и порядке приема в Академию, представители легендарного клуба заметили, что они открыты для всех желающих и готовы подбирать наиболее подходящие методы тренировки для каждого ребенка с учетом местной специфики и особенностей.

Кроме того, организаторы обещают всесторонне противостоять коррупции при приеме детей, рассчитывая набрать максимальное количество желающих ребят. По словам представителей клуба, инфраструктура и организационные возможности позволяют увеличить и численность групп и количество тренеров.

О самой подготовке известно лишь то, что для каждого воспитанника будет подобрана своя оптимальная программа. В рамках проекта предусмотрена возможность выезжать в Турин, где воспитанники из Узбекистана смогут сразиться с футболистами из академий других мировых клубов.

Подготовка предусмотрена не только для детей, но и для местных тренеров. Для повышения квалификации в Ташкент периодически будет приезжать специалист для работы с узбекистанскими наставниками.

В настоящее время "Академия Ювентус" имеет представительства в 49 странах Европы, Азии и Америки, а в более чем сотне заведений обучается порядка 15 000 воспитанников.