16:10 11 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Вратарь сборной Узбекистана по футболу Игнатий Нестеров

АФК вынесла вердикт по допинговому делу вратаря Игнатия Нестерова

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
195 0 0

Вратарь сборной Узбекистана был уличен в употреблении запрещенных препаратов во время континентального турнира в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) вынес вердикт по делу вратаря национальной команды Узбекистана Игнатия Нестерова.

Как сообщается на Telegram-канале "Футболиум", спортсмен дисквалифицирован на восемь месяцев, отсчет идет уже с 13 февраля. То есть футболист может начать участвовать в официальных матчах с 13 октября, а с 13 августа — приступить к тренировкам и подписывать контракты.

Игнатий Нестеров - вратарь сборной Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Пил китайские подделки: врач сборной прокомментировал ситуацию с Нестеровым
Сторона обвинения требовала дисквалификации на 16 месяцев.

Дело Нестерова стало первой серьезной акцией недавно созданного Профсоюза футболистов Узбекистана, силами которого к защите спортсмена были привлечены юристы из известной российской юридической компании.

Футболист был уличен в употреблении запрещенных препаратов во время континентального турнира в ОАЭ. Как пояснил главный врач сборной Узбекистана Аброр Пирриев, под допингом в спорте подразумеваются препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Некоторые из этих препаратов можно использовать, но только по назначению врача. Именно к такой категории и относится ситуация с Нестеровым.

В крови вратаря был обнаружен препарат "Сибутрамин", который используется для снижения веса. Его запрещено принимать только во время турниров.

Игнатий Нестеров был одним из лучших в составе сборной Узбекистана на прошедшем в ОАЭ Кубке Азии. Подопечные Эктора Купера дошли до 1/8, где уступили команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4. После турнира он перешел из ташкентского "Локомотива" в клуб "Ухуд", за который даже успел дебютировать в национальном чемпионате.

Теги:
Футболист, допинг-пробы, допинг, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тоска по утраченному: достопримечательности, которых больше нет
Щенок пародирует петуха – видео
Щенок пародирует петуха, профессиональные юмористы нервничают – милое видео
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054