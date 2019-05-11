АФК вынесла вердикт по допинговому делу вратаря Игнатия Нестерова

Вратарь сборной Узбекистана был уличен в употреблении запрещенных препаратов во время континентального турнира в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) вынес вердикт по делу вратаря национальной команды Узбекистана Игнатия Нестерова.

Как сообщается на Telegram-канале "Футболиум", спортсмен дисквалифицирован на восемь месяцев, отсчет идет уже с 13 февраля. То есть футболист может начать участвовать в официальных матчах с 13 октября, а с 13 августа — приступить к тренировкам и подписывать контракты.

© Ассоциация футбола Узбекистана. Пил китайские подделки: врач сборной прокомментировал ситуацию с Нестеровым

Сторона обвинения требовала дисквалификации на 16 месяцев.

Дело Нестерова стало первой серьезной акцией недавно созданного Профсоюза футболистов Узбекистана, силами которого к защите спортсмена были привлечены юристы из известной российской юридической компании.

Футболист был уличен в употреблении запрещенных препаратов во время континентального турнира в ОАЭ. Как пояснил главный врач сборной Узбекистана Аброр Пирриев, под допингом в спорте подразумеваются препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Некоторые из этих препаратов можно использовать, но только по назначению врача. Именно к такой категории и относится ситуация с Нестеровым.

В крови вратаря был обнаружен препарат "Сибутрамин", который используется для снижения веса. Его запрещено принимать только во время турниров.

Игнатий Нестеров был одним из лучших в составе сборной Узбекистана на прошедшем в ОАЭ Кубке Азии. Подопечные Эктора Купера дошли до 1/8, где уступили команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4. После турнира он перешел из ташкентского "Локомотива" в клуб "Ухуд", за который даже успел дебютировать в национальном чемпионате.