Праздник детства, спорта, дружбы: завтра стартует Фестиваль массового футбола

В ходе фестиваля юные участники выйдут на поле и продемонстрируют своё мастерство. В свою очередь футбольные тренеры будут обучать мальчиков и девочек основным техническим элементам игры в футбол.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В Ташкенте в среду, 15 мая, стартует фестиваль, посвящённый Дню детского массового по футболу АФК среди мальчиков и девочек до 12 лет из общеобразовательных школ.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана, День массового футбола АФК - это ежегодное мероприятие, которое отмечается 15 мая по всему азиатскому континенту.

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Основной целью фестиваля является популяризация детского спорта, привлечение молодого поколения к футболу и пропаганда здорового образа жизни.

"Во время футбольного праздника юные участники продемонстрируют своё мастерство на футбольном поле. Ребята поделятся на группы, каждая из которых получит своих тренеров. После этого все отправятся на оборудованные станции для обучения футболу – эстафета, ведение мяча, ручной мяч, бег, контроль мяча", - говорится в сообщении.

В свою очередь футбольные тренеры будут обучать мальчиков и девочек основным техническим элементам игры в футбол.