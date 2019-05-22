Расклады, место и время: финал ЛЧ 2019 Ливерпуль - Тоттенхэм

Мы расскажем когда и где пройдет финал Лиги чемпионов и где посмотреть его онлайн. Также к вашему вниманию история противостояния и прогнозы букмекеров.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Уже совсем скоро состоится главное событие этого "футбольного года". Финал Лиги Чемпионов, в котором встретятся два английских клуба "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Sputnik Узбекистан собрал для вас всю нужную информацию о заключительном матче самого престижного европейского клубного турнира.

Ливерпуль - Тоттенхэм: когда и где?

Финал турнира пройдет в Мадриде на стадионе Wanda Metropolitano, который также носит название La Peineta (Гребешок). Многие по привычке называют его просто Metropolitano.

Именно на поле этого стадиона английские команды выйдут в первый день лета, 1 июня, чтобы побороться за заветный трофей.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени, а жители Узбекистана смогут увидеть ее в 00:00.

Ливерпуль - Тоттенхэм где смотреть онлайн

Помимо телетрансляций на кабельных и спутниковых каналах, вы можете воспользоваться множеством стриминговых онлайн-сервисов. Многие будут болеть за любимые команды вместе с друзьями в барах или кафе. Почти во всех букмекерских конторах ведутся бесплатные трансляции матчей.

Ливерпуль - Тоттенхэм: прогнозы букмекеров

Букмекеры отдали свои предпочтения "Ливерпулю". Шансов на трофей у "мерсисайдцев", по мнению профессионалов, гораздо больше. Примерно в два раза меньше эксперты верят в "Тоттенхем". И правда, мало кто мог подумать, что подопечные Маурисио Почеттино дойдут до финала.

Противостояние Ливерпуль - Тоттенхэм

За историю противостояний "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" сыграли между собой 173 матча.

"Ливерпуль" имеет подавляющее большинство побед . У них 81 выигранная встреча. И всего 48 побед одержали футболисты "Тоттенхэма". А 44 матча завершились вничью.

Большая доля матчей выпала на встречи в АПЛ и две игры состоялись в еврокубках.

Юрген Клопп против Маурисио Почеттино

Все прошлые встречи между тренерами состоялись в рамках матчей "Тоттенхэма" и "Ливерпуля".

Восемь раз тренеры встречались в чемпионате Англии и один матч пришелся на Кубок английской Лиги — он завершился победой "Ливерпуля".

Почеттино лишь раз обыграл Клоппа — в девятом туре прошлого сезона "шпоры" разгромили "красных" 4:1.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" дважды одолел "Тоттенхэм" со счетом 2:1.

Всего у Клоппа 4 победы над Почеттино, еще четыре матча завершились вничью.

Гарри Кейн vs Вирджил ван Дейк

Интересно будет посмотреть на противостояние двух "гигантов", которые уж точно будут бороться в штрафных и по одну и по другую сторону поля. Один из героев и лучший бомбардир Чемпионата мира в России Гарри Кейн сразится с одним их лучших защитников мира Вирджилом Ван Дейком.

Почему крут Гарри Кейн:

Почему крут Ван Дейк:

Кристиан Эриксен vs Джордан Хендерсон

Самый креативный и самый "создающий" игрок "Тоттенхема" против "темной лошадки Ливерпуля".

Кристиан Эриксен одна из самых главных целей Зинедина Зидана в следующее трансферное окно. Его скорее всего пригласят в "Реал Мадрид". Но пока он играет в английской команде и комплименты от самых авторитетных футбольных лиц нужно оправдать.

Джордан Хендерсон в свое время считался наследником великого Стивена Джерарда, но до сих пор не смог стать безоговорочным лидером "красных". Где, как не в финале Лиги Чемпионов нужно завоевывать любовь фанатов, которые и так не слишком жалуют Хендерсона.

Почему крут Эриксен:

Почему крут Хендерсон:

Ливерпуль - Тоттенхэм: на пути к финалу

Обе команды прошли непростой путь, чтобы оказаться в финале.

Давайте вспомним трудный путь "красных". Выйдя из непростой группы с "ПСЖ" и "Наполи", команде удалось выбить из турнира немецкую "Баварию", скромный "Порту" и наконец совершить потрясающий комбек в противостоянии с сильнейшей "Барселоной".

Как "Ливерпуль" шел к финалу:

Фактически никто не мог представить, что "Тоттенхем" окажется в финале Лиги Чемпионов. Однако им удалось одолеть "Боруссию Дортмунд", затем одного из фаворитов турнира "Манчестер Сити" и в итоге вырвать победу у волшебного и молодого "Аякса", который показывал чудеса на протяжении всего турнира.

Как "Тоттенхем" шел к финалу:

Как итог

Безусловно для безумной атаки "Ливерпуля", "Тоттенхем" очень удобный соперник. Особенно если учесть, что у "шпор" есть кадровые проблемы. Лазарет полон: Уинкс (травма паха), Роуз (травма колена). Под большим вопросом участие в матче Санчеса (сильный ушиб) и Вертонгена (травма лодыжки). У "мерсисайдцев" же все здоровы. Но несмотря на все предматчевые расклады стоит помнить, что футбол - вещь непредсказуемая. А кубковое противостояние всегда отличается тем, что аналитика и статистика тут не властны.