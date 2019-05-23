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Товарищеский матч сборных Узбекистана и Катара

FIFA: количество сборных на Чемпионате мира в 2022 году останется прежним

Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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В Кубке мира, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 32 команды. Ранее предлагалось расширить список до 48 участников. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Количество национальных команд, которые выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре останется прежним, сообщили в Международной федерации футбола FIFA.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что существует возможность увеличения количества участников с 32 до 48. При этом Инфантино заявил, что нововведение точно вступит в силу на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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© Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана
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Катар был готов принять турнир в расширенном формате при условии снижения требований к стадионам. Рассматривался вопрос проведения матчей не только на восьми стадионах, уже утверждённых FIFA, но и на четырёх новых, если бы федерация понизила требования по вместимости до 20 тысяч человек. Однако делать исключение не стали.

Кроме того, идея провести некоторые игры за пределами Катара, провалилась. Ни одна из стран-соседей оказалась не в состоянии принять матчи турнира. В марте FIFA заявила, что ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия не могут присоединиться в качестве хозяев турнира, если не восстановят экономические и туристические связи с Катаром, которые были разорваны два года назад.

Напомним, что нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат проводится с 1998 года. Катар стал первой арабской страной, завоевавшей право на проведение Кубка мира. Впервые из-за погодных условий финальная часть соревнований пройдет не летом, а зимой – с 21 ноября по 18 декабря.

Всего на мундиале в Катаре будут действовать восемь спортивных арен, построенных по проектам известных мировых архитектурных бюро. Игры пройдут в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий до 80 тысяч зрителей.

Футболист на поле
© Sputnik / Александр Вильф
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Национальная команда Узбекистана имеет реальные шансы пройти в финальную стадию турнира. Для подготовки к отборочным встречам, уже запланированы контрольные матчи. Первый товарищеский матч для Узбекистана состоится 2 июня на стадионе "Аланья" (Турция), где Национальная сборная под руководством Эктора Купера выступит против турецкой команды. После этого, 7 июня, сборная Узбекистана сыграет с КНДР в Ташкенте, а 11 июня сразится с сирийской командой. 

Федерация футбола Узбекистана была принята в FIFA в 1994 году. Через три года национальная сборная впервые приняла участие в отборочном турнире к чемпионату мира 1998, который прошёл во Франции. По итогам второго раунда команда заняла четвёртое место и не смогла пробиться в финальную часть. До сих пор республике не удавалось пройти отбор, поэтому в случае успеха грядущий чемпионат может стать историческим для национальной сборной.

Теги:
Катар, Футбол, чемпионат мира по футболу, Чемпионат мира 2022, FIFA



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