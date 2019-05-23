FIFA: количество сборных на Чемпионате мира в 2022 году останется прежним

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Количество национальных команд, которые выступят на чемпионате мира 2022 года в Катаре останется прежним, сообщили в Международной федерации футбола FIFA.
Ранее президент FIFA Джанни Инфантино отметил, что существует возможность увеличения количества участников с 32 до 48. При этом Инфантино заявил, что нововведение точно вступит в силу на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Кроме того, идея провести некоторые игры за пределами Катара, провалилась. Ни одна из стран-соседей оказалась не в состоянии принять матчи турнира. В марте FIFA заявила, что ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия не могут присоединиться в качестве хозяев турнира, если не восстановят экономические и туристические связи с Катаром, которые были разорваны два года назад.
Напомним, что нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат проводится с 1998 года. Катар стал первой арабской страной, завоевавшей право на проведение Кубка мира. Впервые из-за погодных условий финальная часть соревнований пройдет не летом, а зимой – с 21 ноября по 18 декабря.
Всего на мундиале в Катаре будут действовать восемь спортивных арен, построенных по проектам известных мировых архитектурных бюро. Игры пройдут в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. Финальный матч примет Национальный стадион в Лусаиле, вмещающий до 80 тысяч зрителей.
Федерация футбола Узбекистана была принята в FIFA в 1994 году. Через три года национальная сборная впервые приняла участие в отборочном турнире к чемпионату мира 1998, который прошёл во Франции. По итогам второго раунда команда заняла четвёртое место и не смогла пробиться в финальную часть. До сих пор республике не удавалось пройти отбор, поэтому в случае успеха грядущий чемпионат может стать историческим для национальной сборной.