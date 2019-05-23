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Ravon R3 одержал победу в гонке в классе Туринг Лайт - фото

Ravon R3 поразил всех на гонке в классе "Туринг Лайт" - фото

© kolobok80.ru
Спорт
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Команда "RAVON Racing Team" заняла первое место в чемпионате РСКГ 2019.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Ravon Nexia R3 одержала победу в чемпионате РСКГ 2019 года. Команда представляла номинацию "Туринг Лайт", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Zumrad Press
RAVON racing team

Гонка проходила проходил на трассе «Нижегородское Кольцо» в близи города Богородск.

Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) – официальные соревнования по автомобильным кольцевым гонкам в статусе Чемпионата и Кубка России.

Zumrad Press
RAVON racing team

В гонках учавствовала команда "RAVON Racing Team" в которую вошли пилот Айдар Нуриев (победитель Национального класса РСКГ-2017) и молодой гонщик Ефим Гантмахер (бронзовый призер СМП РСКГ-2017 в зачете "Супер-продакшн").

Zumrad Press
RAVON racing team

Команда «RAVON Racing Team» на автомобилях Ravon Nexia R3 одержала победу во втором этапе РСКГ 2019 года.

Победа новичка РСКГ Ravon Nexia R3 в заезде "Туринг-лайт" стала настоящей сенсацией, учитывая, что в заездах учавствовали ведущие мировые бренды автомобилей.

Автоспорт. Формула -1. Гран-при России. Гонка
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Вряд ли кто-то ожидал, что новому седану узбекского автопрома под управлением Ефима Гантмахера понадобится всего четыре гонки, чтобы вписать себя в историю российских автоспорта, благодаря первой победе узбекского бренда.

Два гоночных седана Ravon Nexia R3 для нового сезона РСКГ класса "Туринг-Лайт" подготовил коллектив "TEAM80 Motorsport Engineering" – компания по разработке и производству комплектующих для автоспорта, настройки готового автомобиля и его обслуживания в ходе соревнований.

Теги:
спортивные соревнования, Соревнования, GM Uzbekistan, ravon, Ravon, автогонки, Гонки



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