10:48 27 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
После крупного поражения от Пахтакора тренер подал в отставку

После крупного поражения от "Пахтакора" тренер подал в отставку

Профессиональной футбольной лиги Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
27710

Миржалол Косимов сделал громкое заявление на пресс-конференции после матча.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "АГМК" после крупного поражения от "Пахтакора" попросил руководство отправить его в отставку, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

Такое заявление Миржалол Косимов сделал на пресс-конференции после матча. Его подопечные проиграли столичному "Пахтакору" со счетом 4:1 и как подчеркнул тренер гостей, вполне заслужено. 

Матч ЛЧА между Пахтакором и Персеполисом
© Ассоциация футбола Узбекистана
"Пахтакор" вылетел из Лиги чемпионов

По словам тренера, команда "АГМК" вот уже который матч не может найти свою игру, особенные проблемы наблюдаются в первых половинах встреч.

Напомним, что Косимов, представитель футбольной династии, которая тесно связана "Пахтакором".

Теги:
стадион "Пахтакор", ФК "Пахтакор", Пахтакор, тренер, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вместе мы сильнее: Узбекистан и Беларусь проводят совместные учения
"Боевое содружество" Узбекистана и Беларуси: впечатляющие кадры учений
Детеныш коалы наконец вылез из маминой сумки и покорил Сеть - видео
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054