После крупного поражения от "Пахтакора" тренер подал в отставку

Миржалол Косимов сделал громкое заявление на пресс-конференции после матча.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "АГМК" после крупного поражения от "Пахтакора" попросил руководство отправить его в отставку, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

Такое заявление Миржалол Косимов сделал на пресс-конференции после матча. Его подопечные проиграли столичному "Пахтакору" со счетом 4:1 и как подчеркнул тренер гостей, вполне заслужено.

По словам тренера, команда "АГМК" вот уже который матч не может найти свою игру, особенные проблемы наблюдаются в первых половинах встреч.

Напомним, что Косимов, представитель футбольной династии, которая тесно связана "Пахтакором".