CAS уличил тяжелоатлета Нурудинова в применении допинга

Ранее спортсмена временно отстраняли от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Антидопинговое отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признало представителя Узбекистана Руслана Нурудинова виновным в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, сообщается на сайте суда.

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN Узбекский тяжелоатлет Джангабаев отстранен от соревнований из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в декабре сообщила об отстранении Нурудинова после проведенной Международным олимпийским комитетом (МОК) перепроверки допинг-проб спортсмена.

Как отмечается в сообщении, в пробе Нурудинова обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

В апреле МОК передал дело Нурудинова на рассмотрение в антидопинговое отделение CAS. Арбитр, рассматривавший его, пришел к выводу, что спортсмен нарушил антидопинговые правила, и аннулировал его результаты на Играх в Лондоне. Отмечается, что дело будет передано в IWF для дальнейшего расследования.

Нурудинов на Олимпиаде в Лондоне занял четвертое место в соревнованиях в весовой категории до 105 кг. На Играх в Рио-де-Жанейро Нурудинов завоевал золотую медаль.