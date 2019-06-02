Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" возглавил российский тренер

Клуб "Хумо" вступил в Высшую хоккейную лигу. В настоящее время идут переговоры с игроками, которые войдут в состав команды.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российский тренер Евгений Попихин возглавил ташкентский хоккейный клуб "Хумо".

Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Узбекистана, 31 мая в Сочи прошло совещание руководителей клубов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), на котором, в частности, были представлены вступающие в ВХЛ клубы. В их числе — узбекский "Хумо".

"Достигнута договоренность о сотрудничестве с Евгением Попихиным в качестве главного тренера команды. Ведутся переговоры с игроками, которые войдут в ее состав", — отмечается в публикации.

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Кирилл Матвеев рассказал участникам совещания о клубе, инфраструктуре, материально-технической базе ледовых видов спорта в республике, транспортных и других возможностях, а также о перспективных планах "Хумо".

На мероприятии также была представлена новая структура проведения чемпионата. Так, в ВХЛ введут деление по дивизионам и конференциям. Группы формируются с учетом логистики — чтобы оптимизировать расходов клубов. Структуру и календарь планируется обнародовать в июле.

Советский хоккеист, мастер спорта международного класса Евгений Попихин родился 19 февраля 1960 года в Москве. Возглавлял такие клубы, как "Нефтехимик", "Амур", "Химик" и другие.

В 2006-2007 годах тренировал молодежную сборную РФ, под его руководством команда стала вторым призером на ЧМ-2007. В 2010 году работал со второй сборной страны. В сезоне 2010-2011 был главным тренером второй национальной сборной России.