Узбекский тяжелоатлет взял золото на юниорском чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал золото в весовой категории до 67 килограммов на чемпионате мира по тяжелой атлетике.
Соревнования проходят в столице Фиджи — Суве.
Эргашев по сумме двух видов поднял 314 килограммов, на втором месте — турок Мухаммед Фуркан Озбек, осиливший 307 килограммов.
Третью ступень занял россиянин Зульфат Гараев, ему поддались 300 килограммов.
Согласно новому регламенту Международной федерации тяжелой атлетики, эти соревнования дадут рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.
Турнир завершится 8 июня.