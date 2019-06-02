Узбекский тяжелоатлет взял золото на юниорском чемпионате мира

С 1 по 8 июня в столице Фиджи проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистанец Адхамжон Эргашев завоевал золото в весовой категории до 67 килограммов на чемпионате мира по тяжелой атлетике.

Соревнования проходят в столице Фиджи — Суве.

Эргашев по сумме двух видов поднял 314 килограммов, на втором месте — турок Мухаммед Фуркан Озбек, осиливший 307 килограммов.

© Федерация Тяжелой Атлетики Адхамжон Эргашев

Третью ступень занял россиянин Зульфат Гараев, ему поддались 300 килограммов.

Согласно новому регламенту Международной федерации тяжелой атлетики, эти соревнования дадут рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио - 2020.

Турнир завершится 8 июня.