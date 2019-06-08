Без шансов: сборная Узбекистана разгромила КНДР

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Узбекистан в товарищеском матче победил КНДР, сообщает сайт АФУ.
Матч проходил на стадионе "Миллий" и закончился со счетом 4:0. Авторами голов стали Темурходжа Абдухаликов, Игорь Сергеев и Достон Турсунов и капитан команды Одил Ахмедов.
Уже 11 июня сборная Узбекистана выйдет на поле против сборной Сирии.
Напомним, что в недавнем матче футболисты сборной Турции обыграли команду Узбекистана в товарищеском матче. Встреча в Турции завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Зеки Челик.