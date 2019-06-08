Без шансов: сборная Узбекистана разгромила КНДР

Футболисты сборной Узбекистана одержали крупную победу в товарищеском матче против Северной Кореи.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Узбекистан в товарищеском матче победил КНДР, сообщает сайт АФУ.

Матч проходил на стадионе "Миллий" и закончился со счетом 4:0. Авторами голов стали Темурходжа Абдухаликов, Игорь Сергеев и Достон Турсунов и капитан команды Одил Ахмедов.

Уже 11 июня сборная Узбекистана выйдет на поле против сборной Сирии.

Напомним, что в недавнем матче футболисты сборной Турции обыграли команду Узбекистана в товарищеском матче. Встреча в Турции завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Зеки Челик.