АФУ раскрыла крупную аферу в национальном чемпионате

По результатом проведенной проверки Ассоциация футбола Узбекистана пожизненно отстранила одного из тренеров, еще один наставник был оштрафован и временно лишен возможности работать на данной позиции.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Инспекция при Ассоциации футбола Узбекистана обнародовала итоги проверки, в ходе которых выявила факты участия игроков в договорных матчах и попытки наживы с помощью ставок на тотализаторе, сообщает пресс-служба АФУ.

Примечательно, что нарушители футбольной этики выдали сами себя, обратившись с письмом к чиновникам. Руководитель футбольного клуба "Зарангари" (выступает во втором дивизионе чемпионата республики) Фуркат Таиров обвинил пятерых футболистов в участии в договорных матчах. Проверка показала, что именно эти игроки отказались участвовать в незаконной схеме, предложенной руководством клуба.

"Глава ФК "Зарангари" Фуркат Таиров заявил игрокам, что в клубе возникли финансовые проблемы, и что теперь за всю работу команды будет нести ответственность Шерзод Сатторов (Шерзод Сатторов – по документации ПФЛУз является главным тренером футбольного клуба "Иттифок-Бухара"). Футболисты "Зарангари" потребовали, чтобы Таиров до сегодняшнего дня отчитался по финансовым вопросам. На этой почве и возникла проблема. Позднее Сатторов заявил, что сам решит все проблемы и при необходимости сможет привлечь новых игроков в команду, не дожидаясь открытия трансферного окна. По его словам, футболисты, которые хотят заработать летом деньги помимо заработной платы, могут участвовать в тотализаторе", — говорится в заявлении АФУ.

По результатам беседы со всеми фигурантами скандала было установлено, что таким путем Таиров и Сатторов планировали отстранить непокорных футболистов, ложно обвиненных в том, что они не совершали.

Выслушав доводы всех сторон и выяснив необходимые факты, дисциплинарный и этический комитет АФУ принял решение о пожизненной дисквалификации главного тренера "Иттифок-Бухара" Шерзода Сатторова с отстранением его от любых видов футбольной деятельности.

В свою очередь глава ФК "Зарангари" Фурката Таирова пока отстранен от работы сроком на один год, а также оштрафован на 20 миллионов сумов. При этом в АФУ уточнили, что в случае доказательства его участия в договорных матчах наказание может быть ужесточено.