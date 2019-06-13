Умид Ахматджанов лишился своего поста в АФУ

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Умид Ахматджанов, исполнявший обязанности первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана сложил свои полномочия, сообщает сайт АФУ.
Причиной стали большой объём работы и многочисленные зарубежные поездки.
Ранее Умид Ахматджанов был избран вице-президентом Олимпийского совета Азии от Центрально-азиатского региона.
По словам чиновника, это очень ответственная должность. И поскольку скоро начнутся Олимпийские игры в Токио, ему нужно сконцентрироваться на работе в Олимпийском совете.
Я думаю, что мы проделали большую работу для развития узбекского футбола и сделали все возможное. Результаты появятся со временем, постепенно", - сказал Ахматджанов.
Напомним, что ранее Умид Ахматджанов покинул должность президента Национального олимпийского комитета Узбекистана, который занимал с января 2018 года. ОН занимает также пост президента Федерации футбола Центральной Азии, в должность он вступил 28 января 2018 года.