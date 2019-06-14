Сборная Узбекистана вновь поднялась в рейтинге FIFA

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Главная мировая футбольная организация представила обновленный рейтинг национальных команд.
Первое место в рейтинге удалось удержать бельгийским футболистам. Второе место занимают триумфаторы Чемпионата мира в России, сборная Франции. Тройку лучших команд мира замыкают бразильцы.
🆕 #FIFARanking— FIFA.com (@FIFAcom) 14 июня 2019 г.
🇧🇪@BelRedDevils increase lead 🔝
🇵🇹@selecaoportugal into the top 5⃣
🇮🇹@azzurri among notable climbers 📈
ℹ️👉 https://t.co/LbFoRGD9hj pic.twitter.com/kMaVLhsZYU
Сборная Португалии ворвалась в топ-5, поднявшись сразу на 2 строчки в рейтинге, а национальная команда Италии, после серьезного спада, набирает очки и стремиться обратно в "большую десятку", занимая сейчас 14 место.
Напомним, что недавно сборная Узбекистана победила в товарищеском матче против Сирии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Более 32 000 зрителей пришли на стадион "Миллий", чтобы поддержать футболистов.