Сборная Узбекистана вновь поднялась в рейтинге FIFA

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Главная мировая футбольная организация представила обновленный рейтинг национальных команд.

Первое место в рейтинге удалось удержать бельгийским футболистам. Второе место занимают триумфаторы Чемпионата мира в России, сборная Франции. Тройку лучших команд мира замыкают бразильцы.

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Сборная Португалии ворвалась в топ-5, поднявшись сразу на 2 строчки в рейтинге, а национальная команда Италии, после серьезного спада, набирает очки и стремиться обратно в "большую десятку", занимая сейчас 14 место.

Сборная Узбекистана, благодаря удачным выступлениям в товарищеских матчах поднялась в международном рейтинг на три пункта. Ранее команда занимала 85 строчку, а в обновленном рейтинге расположилась на 82 месте.

Напомним, что недавно сборная Узбекистана победила в товарищеском матче против Сирии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Более 32 000 зрителей пришли на стадион "Миллий", чтобы поддержать футболистов.