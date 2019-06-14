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Арбитр Равшан Ирматов избран вице-президентом АФУ

© АФУ
Спорт
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Ранее Умид Ахматджанов, исполнявший обязанности первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана сложил свои полномочия.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Арбитр ФИФА Равшан Ирматов  занял должность вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, сообщает пресс-служба организации.

Ранее Умид Ахматджанов, исполнявший обязанности первого вице-президента Ассоциации футбола Узбекистана, сложил свои полномочия.

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Легендарный футбольный арбитр является абсолютным рекордсменом по количеству матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. На ЧМ-2010 в ЮАР он отсудил пять игр, четыре в рамках ЧМ-2014, а две матчах ЧМ-2018 в России.

Кандидатура известного в Узбекистане и за его пределами арбитра была одобрена на внеочередной отчетно-выборной конференции АФУ.

Спортивный комментатор, телеведущий Василий Уткин
© Sputnik / Евгений Биятов
Уткин объяснил, почему не обязан извиняться перед Равшаном Ирматовым

Напомним, что в прошлом году комментатор Василий Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия, обругав арбитра в Twitter. Комментатор был возмущен, что Ирматов не стал пресекать нарушения желтыми карточками. На Уткина сразу же набросились интернет-пользователи, которые встали на защиту узбекского судьи и требовали от комментатора извинений.

После чего Российский комментатор извинился перед судьей из Узбекистана Равшаном Ирматовым за оскорбления.

Теги:
судья, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Равшан Ирматов, Ассоциация футбола Узбекистана



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