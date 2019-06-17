В Ташкенте наградили узбекских тяжелоатлетов – чемпионов

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходил с 1 по 8 июня в столице Фиджи — Суве.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте наградили спортсменов Адхамжона Эргашева и Акбара Жураева, достойно представивших республику на первенстве мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК). Старания тренеров тоже были поощрены.

По данным комитета, Эргашев и Жураев завоевали на соревнованиях шесть золотых медалей.

Церемония прошла в Музее олимпийской славы. На ней присутствовали первый заминистра физической культуры и спорта Ойбек Касимов, генеральный секретарь НОК Джасур Матчанов, вице-президент НОК Азиз Комилов, а также руководство Федерации тяжелой атлетики.

"Чемпионам мира по тяжелой атлетике Адхамжону Эргашеву и Акбару Жураеву были вручены стипендии президента Республики Узбекистан — 50 миллионов сумов, а их тренерам — 20 миллионов сумов", — отметили в НОК.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров проходил с 1 по 8 июня в столице Фиджи — Суве.