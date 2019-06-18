Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован во Франции

Футбольного чиновника снова подозревают в коррупции.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции. Футбольный чиновник обвиняется в махинациях при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский портал Mediapart.

Напомним, что право проведения чемпионата в 2020 году получил Катар.

Бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан, занимавший этот пост во время президентства Николя Саркози, проходит по делу в статусе "свободного подозреваемого".

Ранее, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности и оштрафован по обвинению в коррупции.

Однако позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения.