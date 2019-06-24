Канчельскис покинул пост главного тренера ФК "Навбахор"

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора". Об этом клуб сообщил в социальных сетях.
50-летний российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под руководством Канчельскиса команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.
После 12 туров "Навбахор" занимает четвертое место в турнирной таблице с 18 очками, отставая на 14 баллов от лидирующего "Пахтакора".
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Канчельскис истеъфога чиқарилди Хабарингиз бор, жамоамиз сўнгги 4та тур баҳсида дуранг натижани қайд этганди. “Лочинлар” ўз майдонида “Металлург” (0:0) ва “Андижон” (1:1) клубларига қарши кечган ўйинларда дурангга имзо чекиш билан бирга, Олмалиқда АГМК (1:1) билан бўлган учрашувда ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда ўз дарвозаларидан тўп ўтказиб юбориб, тайёр ғалабани қўлдан бой беришганди. Бу эса жорий мавсумда ўз олдига юксак мақсадларни қўйган жамоага ярашмас, шунингдек, клуб раҳбариятини ҳам қониқтирмасди, албатта. Натижада бугун “Навбаҳор” бош мураббийи Андрей Канчельскис ҳамда ёрдамчи мураббий Алексей Беленков истеъфога чиқарилишди. “Лочинлар”га ким бош мураббий бўлиши ҳозирча номаълум. Бу ҳақда клубимиз расмий сайти орқали кейинроқ батафсил маълумот берамиз. “Навбаҳор” ПФК матбуот хизмати.