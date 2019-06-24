Канчельскис покинул пост главного тренера ФК "Навбахор"

После 12 туров "Навбахор" занимает четвертое место в турнирной таблице с 18 очками, отставая на 14 баллов от лидирующего "Пахтакора".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора". Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

50-летний российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под руководством Канчельскиса команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.

После 12 туров "Навбахор" занимает четвертое место в турнирной таблице с 18 очками, отставая на 14 баллов от лидирующего "Пахтакора".