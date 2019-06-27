В Казани в 2020 году пройдут спортивные игры стран СНГ

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Казань примет первые спортивные игры стран Содружества независимых государств (СНГ), которые пройдут в августе 2020 года, сообщили корреспонденту РИА Новости в министерстве спорта Татарстана.

"Впервые в истории существования стран СНГ пройдет подобного рода спортивное соревнование, которое объединит их все. С инициативой проведения соревнований выступило министерство спорта РФ, было соответствующее поручение президента страны Владимира Путина, после чего министерством спорта Татарстана совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект, который был утвержден накануне на правительственной комиссии. Соревнования пройдут в олимпийский год, к тому же в рамках празднования 100-летия ТАССР", - заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, чьи слова приводит пресс-служба организации.

"Уверен, что нам удастся собрать сильных спортсменов со всех стран СНГ в Казани. Выбор, скажем прямо, был очевиден – Казань является спортивной столицей России, в нашем городе можно проводить соревнования на базе существующей инфраструктуры. Это и спортивные объекты, и Деревня Универсиады. Также планируем использовать МВЦ "Казань Экспо". Сейчас начинаем планомерную подготовку к событию. После проведения в Казани игры станут традиционными и будут проводиться каждые два года в странах СНГ", - отметил министр.

Участниками игр стран СНГ помимо хозяйки соревнований станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Кроме них оргкомитет может пригласить к участию и другие страны. Ожидается, что Казань примет более 2 000 спортсменов и 600 официальных лиц.

Соревнования по 19 видам спорта пройдут на 11 объектах столицы Татарстана. Спортивную часть турнира примут Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств "Ак Барс", Центр пляжных видов спорта, УСК "Мирас", Центр бокса и настольного тенниса, МВЦ "Казань Экспо", Дворец спорта и Центральный. Соревноваться спортсмены будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол (3х3). Также в рамках проведения турнира ожидается деловая программа "Форум СНГ – территория спорта".