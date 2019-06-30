Спортсмены из Узбекистана выступят на Всемирной летней универсиаде

Универсиада пройдет в Италии с 3 по 14 июля.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Во Всемирной летней универсиаде в Неаполе будут участвовать 42 узбекистанца в возрасте от 18 до 26 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта республики.

Всего на соревнования приедут около 6000 спортсменов из 110 стран.

В программу включены 18 видов спорта, Узбекистан будет выступать в восьми из них: легкая атлетика, дзюдо, таэквандо (WTF),теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, художественная и спортивная гимнастика.

Среди узбекистанцев, которые отправятся в Италию: дзюдоист Хикматилло Тураев, теннисистка Комола Умарова и гимнастка Рахматова Дилдора.

Напомним, Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU.