Впервые стартовал Гран-при Ташкента по картингу

Международное первенство с участием ведущих пилотов из стран Ближнего зарубежья и Узбекистана приурочено ко Дню молодежи.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Ташкенте на площади Амира Темура впервые стартовал Гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В гонке года приняли участие не менее 60 спортсменов в трех классах современного картинга. Соревнования прошли в формате городской гонки на трассе протяженностью около 1,5 км.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В столице на площади Амира Темура впервые стартовал "Гран-при Ташкента" на Кубок Молодежи по картингу

Мероприятие посетили почти десять тысяч человек, к услугам которых были предоставлены зрительские зоны, профессиональный комментатор, видео-трансляция гонки с различных точек трассы на стационарные мониторы, места общественного питания и прочее.