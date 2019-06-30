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В столице на площади Амира Темура впервые стартовал Гран-при Ташкента на Кубок Молодежи по картингу

Впервые стартовал Гран-при Ташкента по картингу

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Международное первенство с участием ведущих пилотов из стран Ближнего зарубежья и Узбекистана приурочено ко Дню молодежи.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. В Ташкенте на площади Амира Темура впервые стартовал Гран-при Ташкента на Кубок молодежи по картингу, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В гонке года приняли участие не менее 60 спортсменов в трех классах современного картинга. Соревнования прошли в формате городской гонки на трассе протяженностью около 1,5 км.

В столице на площади Амира Темура впервые стартовал Гран-при Ташкента на Кубок Молодежи по картингу
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столице на площади Амира Темура впервые стартовал "Гран-при Ташкента" на Кубок Молодежи по картингу

Мероприятие посетили почти десять тысяч человек, к услугам которых были предоставлены зрительские зоны, профессиональный комментатор, видео-трансляция гонки с различных точек трассы на стационарные мониторы, места общественного питания и прочее.

Теги:
картинг-клуб, Ташкент, Узбекистан



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