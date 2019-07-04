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Цветы и памятные свечи, архивное фото

Умерла самая знаменитая узбекская баскетболистка Равиля Салимова

Sputnik
Спорт
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В составе сборной СССР Салимова дважды становилась чемпионкой мира и четырежды — чемпионкой Европы.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Заслуженный мастер спорта, советская баскетболистка Равиля Салимова ушла из жизни 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета. Ей было 77 лет.

"Национальный олимпийский комитет, Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан выражают глубокие соболезнования родным и близким Равили Салимовой", — говорится в публикации.

Узбекская баскетболистка Равиля Салимова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узбекская баскетболистка Равиля Салимова

Равиля Наджиповна Салимова родилась 8 августа 1941 года в Шурчинском районе Сурхандарьинской области. В составе сборной СССР дважды становилась чемпионкой мира и четырежды — чемпионкой Европы.

Дважды была удостоена золотой медали всемирной Универсиады.

Салимову не раз приглашали выступать за именитые клубы, но она оставалась верной ташкентскому "Мехнату" и СКИФу.

После завершения карьеры Равиля Салимова работала инструктором Спорткомитета Узбекской ССР, возглавляла детско-юношескую спортивную школу с собственным именем.

Теги:
Узбекистан, баскетбол, спорт



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