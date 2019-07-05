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Узбекистан будет представлять мексиканская фехтовальщица - фото

Узбекистан будет представлять мексиканская фехтовальщица - фото

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Спорт
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Спортсменка получила гражданство Узбекистана и сейчас представлена на сайте Международной федерации фехтования как гражданка республики.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Мексиканская саблистка Паола Плиего будет представлять Узбекистан на Международном кубке 2019 года, сообщает Tribuna.uz.

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Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego)

Дело в том, что спортсменка получила гражданство Узбекистана и сейчас представлена на сайте Международной федерации фехтования как гражданка республики.

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Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego)

Как сообщает издание, Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016 году не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.

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Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego)

В последующем ей также запретили принимать участие в соревнованиях, а после коррупционного скандала в Мексике, она решила получить узбекское гражданство.

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Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego)

Теги:
Мексика, Узбекистан, Узбекистан, Кубок мира по фехтованию, спорт



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