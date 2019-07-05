Узбекистан будет представлять мексиканская фехтовальщица - фото

Спортсменка получила гражданство Узбекистана и сейчас представлена на сайте Международной федерации фехтования как гражданка республики.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Мексиканская саблистка Паола Плиего будет представлять Узбекистан на Международном кубке 2019 года, сообщает Tribuna.uz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego) 20 Фев 2018 в 10:01 PST

Дело в том, что спортсменка получила гражданство Узбекистана и сейчас представлена на сайте Международной федерации фехтования как гражданка республики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego) 25 Сен 2018 в 9:17 PDT

Как сообщает издание, Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016 году не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paola Pliego Lara 👧🏽 (@paolapliego) 17 Апр 2019 в 11:26 PDT

В последующем ей также запретили принимать участие в соревнованиях, а после коррупционного скандала в Мексике, она решила получить узбекское гражданство.