Команда из Ташкента примет участие в "ВХЛ — Кубке Шелкового пути"

В новом сезоне будут принимать участие 32 хоккейных клуба из России, Казахстана, Китая и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Утвержден календарь матчей нового сезона "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" сезона 2019/2020. Об этом сообщается на официальном сайте Высшей хоккейной лиги.

В новом сезоне будут принимать участие 32 хоккейных клуба из России, Казахстана, Китая и Узбекистана.

Команда "Хумо" из Ташкента будет представлять Узбекистан на этом международном турнире.

Также состав участников пополнили "Динамо" (Тверь, Россия) и "Номад" (Нур-Султан, Казахстан).

Так как количество участников увеличилось, структура турнира претерпела некоторые изменения. Теперь команды распределены по двум Конференциям и четырем Дивизионам с учетом их географического местоположения.

Все команды проводят по одному матчу дома и по одному матчу в гостях с командами своего Дивизиона и своей Конференции.

Всего в Регулярном чемпионате команды проведут 52 матча. Решающий матч Финала Кубка Петрова, как и в прошедшем сезоне, запланирован на 30 апреля 2020 года.