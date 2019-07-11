В Ташкенте впервые прошли соревнования по триатлону

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Впервые в Ташкенте прошли соревнования по триатлону Indoor, сообщает Myday.uz.

Гонка состояла из трех этапов – плавание, велосипед и бег, где приняли участие как мужчины, так и женщины.

В качестве судей были приглашены Шохрух Юнусов (обладатель кубка Азии по триатлону), Александр Курышов (мастер спорта по плаванию и триатлону) и Дониёр Хамроев (Чемпион Узбекистана по триатлону). Определяли победителей по сумме пройденных дистанций трех этапов.

Победители были награждены медалями.

Вечер закончился отличной музыкой от Мунисы Ризаевой, Рашиды Халиковой, Тахиры Садыковой, Шахзоды и Юлдуз Усмановой.

Триатлон – это 3 вида спорта, которые преодолеваются последовательно и без остановки. Различают летний и зимний. Летний состоит из плавания, велогонки и бега, а зимний – бега, велокросса и лыжной гонки.