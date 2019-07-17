16:15 17 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего

Мексиканская фехтовальщица выступает на чемпионате мира за Узбекистан

© Instagram / paolapliego
Спорт
Получить короткую ссылку
14110

Паола Плиего и другие спортсменки борются за высокие места на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В столице Венгрии полным ходом идет чемпионата мира по фехтованию. Узбекские спортсмены тоже бьются за звание чемпиона планеты и ценные рейтинговые очки для участия в Олимпиаде 2020, сообщает пресс-служба НОК. Чемпионат продлится до 23 июля. 

Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего
© НОК Узбекистана
Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего

Узбекистан будет представлять мексиканская фехтовальщица - фото
Instagram
Узбекистан будет представлять мексиканская фехтовальщица - фото
Примечательно, что впервые в соревнованиях участвует спортсменка мексиканского происхождения, выступающая за сборную Узбекистана Паола Плиего.

Выступления начали также Севинч Исмоилова, Зайнаб Дайбекова. Ранее Олег Соколов и Малика Хакимова уже прошли в плей-офф.

Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016 году не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.

Теги:
чемпионат, спорт, Федерацию фехтования Узбекистана, Федерация фехтования Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модели на показе Неделе пляжной моды в Майами
Такие разные и в купальниках: горячие фото девушек с показа в Майами
Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео
Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео
Кто может получить паспорт РФ по упрощенке
Кто может получить паспорт РФ по "упрощенке"

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054