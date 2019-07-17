Мексиканская фехтовальщица выступает на чемпионате мира за Узбекистан

Паола Плиего и другие спортсменки борются за высокие места на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В столице Венгрии полным ходом идет чемпионата мира по фехтованию. Узбекские спортсмены тоже бьются за звание чемпиона планеты и ценные рейтинговые очки для участия в Олимпиаде 2020, сообщает пресс-служба НОК. Чемпионат продлится до 23 июля.

© НОК Узбекистана Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего

Примечательно, что впервые в соревнованиях участвует спортсменка мексиканского происхождения, выступающая за сборную Узбекистана Паола Плиего.

Выступления начали также Севинч Исмоилова, Зайнаб Дайбекова. Ранее Олег Соколов и Малика Хакимова уже прошли в плей-офф.

Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016 году не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.