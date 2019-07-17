Жеребьевка и соперники: Узбекистан на отборочном этапе ЧМ-2022

Стали известны команды с которыми Узбекистан поборется на отборочном этапе Чемпионата мира-2022 в Катаре.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает сайт АФК.

Сборная Узбекистана сыграет с Саудовской Аравией, Палестиной, Йеменом и Сингапуром. Для того чтобы пройти в следующий этап, нужно занять в группе первое место или оказаться в числе 4 лучших команд, занявших вторые места в группах.

Ассоциация футбола Узбекистана Определились соперники Узбекистана на матчи отборочного тура Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023

Отборочный раунд стартует 5 сентября 2019 года и завершится 9 июня 2020 года.

Напомним, что недавно вокруг грядущего ЧМ-2020 разгорелся скандал. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован, а потом освобожден из-под стражи во Франции, в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару.

Ранее, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности и оштрафован по обвинению в коррупции. Однако позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения.