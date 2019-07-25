Турнир по рукопашному бою в Намангане: кто получил Кубок президента Узбекистана

Первыми на татами вышли спортсмены в весовой категории до 55 килограммов.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. На малой арене стадиона "Центральный" в Намангане состоялся XI Международный турнир на Кубок президента Узбекистана. В нем приняли участие борцы из России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Кубы.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан , первыми на татами вышли спортсмены в весовой категории до 55 килограммов. В этом бою неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по рукопашному бою Исроил Рамазонов из Узбекистана одержал победу над Жандосом Мадехияновым из Казахстана.

Вышедшая на татами в весе до 60 килограммов Шохида Рахимова из Узбекистана одержала безоговорочную победу над представительницей Беларуси Юлией Илькевич, на 37-й секунде отправив соперницу в нокаут.

В весе до 80 килограммов представитель Намангана Жахонгир Солижанов вышел на татами против чемпиона мира по кикбоксингу 2009 года, чемпиона Германии по бразильскому джиу-джитсу 2019 года Тарика Кузуджу. Бой завершился уже на 17-й секунде первого раунда победой узбекского спортсмена нокаутом.

В весовой категории до 85 килограммов узбекистанец Жамшидбек Рахмоналиев из Ферганы не оставил никаких шансов двукратному чемпиону Кубы Владимиру Пикеро. В весовой категории свыше 90 килограмм неоднократный призер чемпионатов России, победитель и призер Кубка России, победитель международных турниров Александр Солдаткин из Самары победил нокаутом узбекистанца Илёса Камилова.

В титульном бою в категории до 60 килограммов наманганский боец Шохназар Назаралиев, чемпион первенства мира 2016 года, призер чемпионата Азии 2018-го победил нокаутом во втором раунде двукратного чемпиона Таджикистана Шухрата Маманазарова.

Новым обладателем чемпионского пояса стал боец из Бухары Жахонгир Жумаев — чемпион мира, вице-чемпион Европы, чемпион Азии, одолевший в финале в пяти раундах белорусского мастера спорта, финалиста чемпионата мира по рукопашному бою и самбо, призера Кубка мира 2018 года по ММА Максима Пугачева.

Уверенную победу в командном зачете одержала сборная команда Узбекистана, став обладателем Кубка президента Узбекистана.