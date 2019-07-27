В Петрозаводске пройдет матч памяти "Пахтакора-79"

Одиннадцатого августа исполняется сорок лет со дня трагической гибели в авиакатастрофе футбольной команды "Пахтакор-79".

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. В Петрозаводске на стадионе "Спартак" 11 августа пройдет футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79".

В игре примут участие любительские сборные Узбекистана и России.

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Соревнования организуют карельская региональная общественная организация "Спортивная инициатива" совместно с представительством "Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев" в Карелии при поддержке регионального правительства.

Узбекистанская футбольной команды "Пахтакор" погибла в авиационной катастрофе 40 лет назад. В 1979 году в небе в районе Днепродзержинска (ныне Каменское) на высоте 8400 метров столкнулись два авиалайнера Ту-134А.