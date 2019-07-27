18:04 27 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Шарофиддин Лутфуллаев – бронзовый призер Гран-при Тбилиси

Лутфиллаев стал победителем турнира по дзюдо в Хорватии

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
14 0 0

Тем самым узбекский спортсмен получил звание пятикратного победителя в турнирах из серии Гран-при.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Узбекский дзюдоист Шарофиддин Лутфиллаев стал победителем турнира из серии Гран-при, который прошел в столице Хорватии, Загребе. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Лутфиллаев выступил в весовой категории до 60 килограммов. Убекистанцу удалось одолеть соперника из Великобритании Эшли Маккинли. Тем самым узбекский спортсмен получил звание пятикратного победителя в турнирах из серии Гран-при.

Кроме того, Лутфиллаев получил 700 рейтинговых очков в Токийскую Олимпиаду.

Ранее узбекскому дзюдоисту удалось победить Ариунболда Энхтайвана (Монголия), Матьяж Трбовича (Словения), Хакберди Жумаева(Туркмения) и Даурена Сюкенова(Казахстан).

По теме

Узбекский дзюдоист Мухаммадкарим Хуррамов завоевал бронзу на Универсиаде
Теги:
дзюдо, спорт, Хорватия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и рэпер Питбуль выступают на премии American Music Awards в 2011 году
Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото
Жара в Европе
Как европейцы спасаются от сильнейшей жары - видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054