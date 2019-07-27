Лутфиллаев стал победителем турнира по дзюдо в Хорватии

Тем самым узбекский спортсмен получил звание пятикратного победителя в турнирах из серии Гран-при.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Узбекский дзюдоист Шарофиддин Лутфиллаев стал победителем турнира из серии Гран-при, который прошел в столице Хорватии, Загребе. Об этом сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Лутфиллаев выступил в весовой категории до 60 килограммов. Убекистанцу удалось одолеть соперника из Великобритании Эшли Маккинли. Тем самым узбекский спортсмен получил звание пятикратного победителя в турнирах из серии Гран-при.

Кроме того, Лутфиллаев получил 700 рейтинговых очков в Токийскую Олимпиаду.

Ранее узбекскому дзюдоисту удалось победить Ариунболда Энхтайвана (Монголия), Матьяж Трбовича (Словения), Хакберди Жумаева(Туркмения) и Даурена Сюкенова(Казахстан).