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Шомуродов рвет РПЛ: узбекистанец помог "Ростову" одержать победу

© Sputnik / Виталий Белоусов
Спорт
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В гостевой игре с тульским "Арсеналом" узбекский нападающий забил гол и оформил голевую передачу.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Элдор Шомуродов помог своей команде выиграть в рамках 3 тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба ФК "Ростов".

Матч между "Арсеналом" и "Ростовом" проходил на стадионе "Центральный" в Туле. В упорной борьбе "ростовчанам" удалось одержать победу. Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу ростовской команды.

Весомый вклад в победу внес узбекистанец Элдор Шомуродов. В начале второго тайма он выполнил эффектную верховую передачу на одноклубника Алексея Ионова, который отправил мяч в ворота.

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Как вам гол Ионова? #мыростов

Публикация от Football club "Rostov" (@fcrostov)

А уже на 81-й минуте форварду удалось самому забить гол. Он откликнулся на передачу, обыграл защитника и закрепил преимущество "Ростова" в этой встрече. Примечательно, что гол был забит не головой, хотя все мы знаем Шомуродова как мастера верховой борьбы.
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🤗⚽️💪🏼 @shomurodov.eldor

Публикация от Football club "Rostov" (@fcrostov)

Также в матче отличились забитыми мячами Луценко и Чаушич - у "Арсенала" и Еременко - у "Ростова". Это победа помогла команде Шомуродова взобраться на 2-ю строчку в турнирной таблице. В этом сезоне узбекский нападающий уже забивал в матче с "Оренбургом" и сейчас с 2-мя мячами в активе занимает второе место в гонке бомбардиров.
Футбольный матч между сборными Узбекистана и Австралии
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Шомуродов: вроде только вчера мячи подавал, а уже в сборной играю
В прошлом сезоне Шомуродов забил 3 гола в 26 играх чемпионата, а в нынешнем уже дважды отличился всего за три встречи, что не может не говорить о прогрессе футболиста. Напомним, что летом футболист продлил контрактные соглашения с "Ростовом". Узбекистанец продлил свой действующий контракт еще на три года. В прошлом сезоне он стал настоящим "джокером" для "ростовчан", каждый раз добавляя свежести и мощи атакующим действиям клуба, выходя на замену. Благодаря Шомуродову, ростовский клуб заработал немало очков в Российской Премьер Лиге.
Теги:
чемпионат России по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Ростов, Эльдор Шомуродов



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