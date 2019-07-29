Шомуродов рвет РПЛ: узбекистанец помог "Ростову" одержать победу

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Элдор Шомуродов помог своей команде выиграть в рамках 3 тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба ФК "Ростов".

Матч между "Арсеналом" и "Ростовом" проходил на стадионе "Центральный" в Туле. В упорной борьбе "ростовчанам" удалось одержать победу. Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу ростовской команды.

Весомый вклад в победу внес узбекистанец Элдор Шомуродов. В начале второго тайма он выполнил эффектную верховую передачу на одноклубника Алексея Ионова, который отправил мяч в ворота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как вам гол Ионова? #мыростов Публикация от Football club "Rostov" (@fcrostov) 28 Июл 2019 в 9:24 PDT А уже на 81-й минуте форварду удалось самому забить гол. Он откликнулся на передачу, обыграл защитника и закрепил преимущество "Ростова" в этой встрече. Примечательно, что гол был забит не головой, хотя все мы знаем Шомуродова как мастера верховой борьбы. А уже на 81-й минуте форварду удалось самому забить гол. Он откликнулся на передачу, обыграл защитника и закрепил преимущество "Ростова" в этой встрече. Примечательно, что гол был забит не головой, хотя все мы знаем Шомуродова как мастера верховой борьбы.