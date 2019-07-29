Шомуродов рвет РПЛ: узбекистанец помог "Ростову" одержать победу

А уже на 81-й минуте форварду удалось самому забить гол. Он откликнулся на передачу, обыграл защитника и закрепил преимущество "Ростова" в этой встрече. Примечательно, что гол был забит не головой, хотя все мы знаем Шомуродова как мастера верховой борьбы.
Также в матче отличились забитыми мячами Луценко и Чаушич - у "Арсенала" и Еременко - у "Ростова". Это победа помогла команде Шомуродова взобраться на 2-ю строчку в турнирной таблице. В этом сезоне узбекский нападающий уже забивал в матче с "Оренбургом" и сейчас с 2-мя мячами в активе занимает второе место в гонке бомбардиров.
В прошлом сезоне Шомуродов забил 3 гола в 26 играх чемпионата, а в нынешнем уже дважды отличился всего за три встречи, что не может не говорить о прогрессе футболиста. Напомним, что летом футболист продлил контрактные соглашения с "Ростовом". Узбекистанец продлил свой действующий контракт еще на три года. В прошлом сезоне он стал настоящим "джокером" для "ростовчан", каждый раз добавляя свежести и мощи атакующим действиям клуба, выходя на замену. Благодаря Шомуродову, ростовский клуб заработал немало очков в Российской Премьер Лиге.