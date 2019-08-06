"Пахтакор-79": тренер Агишева и Сабирова рассказал, что могло их спасти

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Память о "Пахтакоре-79" хранят и в Бухаре. Отсюда родом двое игроков того звездного состава — защитник Равиль Агишев и форвард Владимир Сабиров. Как начиналась их футбольная карьера, какими они были на поле и вне игры, вспоминает их наставник Ибрагим Шарипов.
Начиная с 1981 года в Бухаре проводится ежегодный турнир памяти игроков "Пахтакора". Его инициатором и организатором выступает Детская юношеская футбольная школа, воспитанниками которой были Сабиров и Агишев. В этом году турнир проходит с 3 по 7 августа. В нем участвуют восемь команд в возрастной группе 15-16 лет.
Покорители футбольного "Памира"
Главный судья соревнований заслуженный тренер Узбекистана Ибрагим Шарипов. Это он в 1969 году, будучи молодым тренером, взял в свою команду 11-летнего Сабирова и 10-летнего Агишева, которые десятилетие спустя стали гордостью узбекского футбола в составе ташкентского "Пахтакора".
"У меня тогда занимались ребята 11 и 12 лет, но десятилетний Агишев был перспективным, показывал хорошие результаты, поэтому я его принял в свою юниорскую команду. Многие из тех ребят тогда составляли костяк молодежной сборной области, которую тоже тренировал я. Она не имела равных среди ДЮСШ в Узбекистане, всегда занимала первое место. Через несколько лет человек пять-шесть попали в сборную республики", — вспоминает Шарипов.
"Мы прилетели рейсом Бухара-Душанбе. Целый день я искал там команды, чтобы договариваться об игре. Поначалу местные не воспринимали нас всерьез, еле удалось договориться о матче с одной командой – такой же, как мы, ДЮСШ", — рассказывает Шарипов.
В первом тайме более опытные таджикистанские футболисты забили в ворота гостей четыре безответных мяча. В раздевалке во время перерыва Шарипов предложил выйти из игры досрочно, чтобы окончательно не испортить впечатления от поездки.
"Я понимал, что должен как-то взбодрить ребят, поэтому выбрал самую на тот момент подходящую стратегию. Жара стояла страшная, я им сказал: "Сколько мы еще пропустим голов при такой игре и погоде? Давайте собираться, мы уезжаем. Скажу соперникам, что мы опаздываем на самолет". Команда стала меня уговаривать остаться. Я знал, что это сработает. Надо было их подзадорить", — пояснил тренер.
Разобрав ошибки, получив наставления тренера, бухарцы вышла на вторую половину игры уже с другим настроем. Вскоре счет сравнялся, затем — еще два забитых мяча, которые судья, правда, не засчитал. И наконец — чистый гол, не оставивший уже никаких сомнений в преимуществе молодежки из Бухары. Дубль профессионального футбольного клуба был повержен со счетом 5:4.
"Это был 1971 год. В "Памире" тогда начинал тренировать Иштван Секеч. Через своих помощников он предлагал мне отдать ему в команду четверых игроков. Я отказал, ведь в первую очередь мы должны были снабжать перспективными кадрами "Пахтакор", — рассказывает Шарипов.
Среди тех, кто приглянулся Секечу, были Равиль Агишев и Владимир Сабиров, показавшие хорошую игру. Уже после авиакатастрофы – в 1981 году – Секеч возглавит ташкентский "Пахтакор", но тренером этих двух футболистов он так и не станет. Кто знает, как сложилась бы жизнь этих футболистов, если тогда они перешли в душанбинский клуб.
"Часами ждали у дома и говорили до утра"
В общей сложности Сабиров и Агишев занимались у Ибрагима Шарипова три года – с 1969-го по 1971-й. Но тут молодому тренеру пришла повестка в армию. Чтобы у перспективных спортсменов не пропало желание заниматься футболом, он передает свою группу в столичную ДЮСШ №3. Так Володя и Равиль попадают в спортивный интернат, а после 10-го класса – в "Пахтакор".
"Когда они потом приезжали в Бухару, уже будучи игроками столичного клуба, то всегда приходил ко мне. По полчаса, по часу ждали у дома, если меня не было. Мы очень тесно общались. Чаще всего приезжал Володя, мы могли просидеть с ним до утра", — вспоминает наставник легендарного футболиста.
"После игр дублеров тренер его хвалил, но в основной состав не включал. Однажды Володя сказал мне, что хочет уходить из клуба, раз с ним так поступают. Он был уверен, что способен на большее", — вспоминает Ибрагим Исмаилович.
Но Сабиров из "Пахтакора" не ушел, все-таки прорвавшись в основу накануне прихода в клуб нового наставника Олега Базелевича. Случилось это в роковом для команды 1979 году.
Последняя встреча и незабитый пенальти
Ибрагим Шарипов хорошо помнит последнюю встречу со своими воспитанниками. Это было в Киеве во время футбольного турнира летней Спартакиады народов СССР в 1979 году. Сборная Узбекской ССР тогда состояла из игроков "Пахтакора". Команда находилась в 3-й подгруппе вместе со сборными Украины, РСФСР и Таджикистана. После неудачной игры с украинскими футболистами надежды возлагались на матч с РСФСР. По всем прогнозам узбекистанцы были фаворитами.
Узбекистанцы вела по ходу встречи 1:0, а назначенный в ворота соперника пенальти давал шанс увеличить отрыв и обеспечить себе уверенную победу. К мячу подошел Сабиров, но реализовать этот шанс не сумел. Неудача пахтакоровского форварда придала команде РСФСР уверенности, и она не только смогла отыграться, но и выиграть поединок.
"Настроение, конечно, у команды было подавленное. Володя, проходя в раздевалку мимо меня, опустил голову. Он считал себя виноватым в проигрыше. Даже в автобусе сидел с поникшей головой один. Помню, я тогда попросил Равиля поддержать его. Это была наша последняя с ними встреча", — отметил тренер.
Третья подгруппа Спартакиады играла в Киеве с 21 по 25 июля 1979 года. До авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском, в которой погибнут 17 членов команды "Пахтакор", оставалось ровно 17 дней.
"После катастрофы я несколько дней плакал. Помню, как мать Володи мне сказала во время похорон: "Я потеряла своего единственного сына, а вы – свою гордость", — вспоминает спустя сорок лет Ибрагим Шарипов.