"Пахтакор-79": тренер Агишева и Сабирова рассказал, что могло их спасти

Одиннадцатого августа 1979 года в авиакатастрофе погибла команда "Пахтакор", в том числе воспитанники бухарской футбольной школы Владимир Сабиров и Равиль Агишев. Спустя сорок лет после трагедии их наставник Ибрагим Шарипов вспоминает своих подопечных.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Память о "Пахтакоре-79" хранят и в Бухаре. Отсюда родом двое игроков того звездного состава — защитник Равиль Агишев и форвард Владимир Сабиров. Как начиналась их футбольная карьера, какими они были на поле и вне игры, вспоминает их наставник Ибрагим Шарипов.

Начиная с 1981 года в Бухаре проводится ежегодный турнир памяти игроков "Пахтакора". Его инициатором и организатором выступает Детская юношеская футбольная школа, воспитанниками которой были Сабиров и Агишев. В этом году турнир проходит с 3 по 7 августа. В нем участвуют восемь команд в возрастной группе 15-16 лет.

© Sputnik / Плакат, посвященный турниру памяти футболистов "Пахтакора-79" Агишева и Сабирова

Покорители футбольного "Памира"

Главный судья соревнований заслуженный тренер Узбекистана Ибрагим Шарипов. Это он в 1969 году, будучи молодым тренером, взял в свою команду 11-летнего Сабирова и 10-летнего Агишева, которые десятилетие спустя стали гордостью узбекского футбола в составе ташкентского "Пахтакора".

"У меня тогда занимались ребята 11 и 12 лет, но десятилетний Агишев был перспективным, показывал хорошие результаты, поэтому я его принял в свою юниорскую команду. Многие из тех ребят тогда составляли костяк молодежной сборной области, которую тоже тренировал я. Она не имела равных среди ДЮСШ в Узбекистане, всегда занимала первое место. Через несколько лет человек пять-шесть попали в сборную республики", — вспоминает Шарипов.

© Sputnik / Здание футбольной академии в Бухаре

Ибрагим Исмаилович до сих пор гордится той командой. Его футболисты были лучшими в своей республике и успели прославиться даже за ее пределами. Тренер рассказал, как возил ребят на товарищеские игры в Душанбе, где его подопечные не только разгромили своих сверстников, но и одолели таджикскую профессиональную команду — дубль ФК "Памир".

"Мы прилетели рейсом Бухара-Душанбе. Целый день я искал там команды, чтобы договариваться об игре. Поначалу местные не воспринимали нас всерьез, еле удалось договориться о матче с одной командой – такой же, как мы, ДЮСШ", — рассказывает Шарипов.

© Sputnik / Футбольный тренер Владимира Сабирова и Равиля Агишева Ибрагим Шарипов

В первой же игре бухарские мальчишки разгромили своих сверстников из Душанбе со счетом 16:0. После такого триумфа договариваться о матчах стало куда легче. За неделю подопечные Ибрагима Шарипова одержали несколько уверенных побед, в том числе над командой "Трудовые резервы" — обладателем бронзовых медалей всесоюзного турнира.

Перед самым вылетом после победоносного турне команде из Бухары предложили сыграть с дублем республиканской команды "Памир". Встреча была назначена на 10 утра — за несколько часов до вылета в Узбекистан.

В первом тайме более опытные таджикистанские футболисты забили в ворота гостей четыре безответных мяча. В раздевалке во время перерыва Шарипов предложил выйти из игры досрочно, чтобы окончательно не испортить впечатления от поездки.

"Я понимал, что должен как-то взбодрить ребят, поэтому выбрал самую на тот момент подходящую стратегию. Жара стояла страшная, я им сказал: "Сколько мы еще пропустим голов при такой игре и погоде? Давайте собираться, мы уезжаем. Скажу соперникам, что мы опаздываем на самолет". Команда стала меня уговаривать остаться. Я знал, что это сработает. Надо было их подзадорить", — пояснил тренер.

Разобрав ошибки, получив наставления тренера, бухарцы вышла на вторую половину игры уже с другим настроем. Вскоре счет сравнялся, затем — еще два забитых мяча, которые судья, правда, не засчитал. И наконец — чистый гол, не оставивший уже никаких сомнений в преимуществе молодежки из Бухары. Дубль профессионального футбольного клуба был повержен со счетом 5:4.

"Это был 1971 год. В "Памире" тогда начинал тренировать Иштван Секеч. Через своих помощников он предлагал мне отдать ему в команду четверых игроков. Я отказал, ведь в первую очередь мы должны были снабжать перспективными кадрами "Пахтакор", — рассказывает Шарипов.

Среди тех, кто приглянулся Секечу, были Равиль Агишев и Владимир Сабиров, показавшие хорошую игру. Уже после авиакатастрофы – в 1981 году – Секеч возглавит ташкентский "Пахтакор", но тренером этих двух футболистов он так и не станет. Кто знает, как сложилась бы жизнь этих футболистов, если тогда они перешли в душанбинский клуб.

"Часами ждали у дома и говорили до утра"

В общей сложности Сабиров и Агишев занимались у Ибрагима Шарипова три года – с 1969-го по 1971-й. Но тут молодому тренеру пришла повестка в армию. Чтобы у перспективных спортсменов не пропало желание заниматься футболом, он передает свою группу в столичную ДЮСШ №3. Так Володя и Равиль попадают в спортивный интернат, а после 10-го класса – в "Пахтакор".

"Когда они потом приезжали в Бухару, уже будучи игроками столичного клуба, то всегда приходил ко мне. По полчаса, по часу ждали у дома, если меня не было. Мы очень тесно общались. Чаще всего приезжал Володя, мы могли просидеть с ним до утра", — вспоминает наставник легендарного футболиста.

© Пресс-служба ФК "Пахтакор" Защитник ФК "Пахтакор-79" Равиль Агишев

Он рассказывает, что Равиль Агишев попал в основной состав раньше своего друга, который долгое время оставался в дубле. Сабиров сильно переживал и обижался.

"После игр дублеров тренер его хвалил, но в основной состав не включал. Однажды Володя сказал мне, что хочет уходить из клуба, раз с ним так поступают. Он был уверен, что способен на большее", — вспоминает Ибрагим Исмаилович.

Но Сабиров из "Пахтакора" не ушел, все-таки прорвавшись в основу накануне прихода в клуб нового наставника Олега Базелевича. Случилось это в роковом для команды 1979 году.

© Пресс-служба ФК "Пахтакор" Нападающий ФК "Пахтакор-79" Владимир Сабиров (на фото справа с супругой Лилией)

Последняя встреча и незабитый пенальти

Ибрагим Шарипов хорошо помнит последнюю встречу со своими воспитанниками. Это было в Киеве во время футбольного турнира летней Спартакиады народов СССР в 1979 году. Сборная Узбекской ССР тогда состояла из игроков "Пахтакора". Команда находилась в 3-й подгруппе вместе со сборными Украины, РСФСР и Таджикистана. После неудачной игры с украинскими футболистами надежды возлагались на матч с РСФСР. По всем прогнозам узбекистанцы были фаворитами.

Узбекистанцы вела по ходу встречи 1:0, а назначенный в ворота соперника пенальти давал шанс увеличить отрыв и обеспечить себе уверенную победу. К мячу подошел Сабиров, но реализовать этот шанс не сумел. Неудача пахтакоровского форварда придала команде РСФСР уверенности, и она не только смогла отыграться, но и выиграть поединок.

"Настроение, конечно, у команды было подавленное. Володя, проходя в раздевалку мимо меня, опустил голову. Он считал себя виноватым в проигрыше. Даже в автобусе сидел с поникшей головой один. Помню, я тогда попросил Равиля поддержать его. Это была наша последняя с ними встреча", — отметил тренер.

Третья подгруппа Спартакиады играла в Киеве с 21 по 25 июля 1979 года. До авиакатастрофы в небе над Днепродзержинском, в которой погибнут 17 членов команды "Пахтакор", оставалось ровно 17 дней.

Sputnik Фотографии нападающих ФК "Пахтакор-79" Владимир Сабиров и Равиля Агишева

"После катастрофы я несколько дней плакал. Помню, как мать Володи мне сказала во время похорон: "Я потеряла своего единственного сына, а вы – свою гордость", — вспоминает спустя сорок лет Ибрагим Шарипов.

Sputnik Место погребения нападющего ФК "Пахтакор-79" Владимира Сабирова

Владимир Сабиров похоронен в Бухаре, на историческом кладбище Хазрати Имом. Агишев, переехавший с семьей в Ташкент, погребен вместе с другими игроками команды на Боткинском кладбище узбекской столицы. Но память о легендарных земляках до сих пор жива в родном городе. Сегодня уже сын Ибрагима Исмаиловича тренирует мальчишек в спортшколе, воспитывая достойную смену безвременно ушедшим игрокам "Пахтакора", которыми гордится весь Узбекистан.