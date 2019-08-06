Дебют узбекских танкистов на АрМИ: скорость, ловкость и происки шамана

Узбекистан впервые выступил в танковом биатлоне на V Армейский международных играх. В первом заезде экипаж из центральноазиатской республики не оставил шансов соперникам из Зимбабве, опередив их более чем на 20 минут.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik, Рубен Гарсия. Четвертый день "Танкового биатлона" выдался на удивление ясным и солнечным. Возможно, хорошая погода, а возможно участие таких экзотических, по российским меркам, военных команд Венесуэлы, Зимбабве, Боливии и Сирии, собрало на полигоне в Алабино много зрителей.

Как оказалось, приехали люди не зря – зрелище получилось захватывающим. Правда, украшением турнира стали не танкисты из Африки и Ближнего Востока, а экипажи стран Центральной Азии – Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

Опыт и лихость

В первом заезде выступал дуэт военных из Кувейта и Таджикистана. Предполагалось, что уровень подготовки соперников примерно одинаковый, однако таджикские танкисты с первых секунд показали, кто будет лидером заезда.

В последние годы результат команды оставлял желать лучшего. Танкисты весьма быстро проходили трассу, но то промахи при стрельбе, то досадные поломки на финишной прямой раз за разом лишали Таджикистан победы.

Видимо, за прошедший год военные проделали серьезную работу над ошибками. С первых секунд заезда их Т-72 быстро прошел "змейку" и вышел на огневой рубеж. Две из трех мишени экипаж закрыл идеально, но третью цель поразить не смог — что называется, слишком зацелился, передержал и в итоге снаряд прошел мимо.

Впрочем, следующую, вертолетную, мишень, несмотря на явное волнение и заклинивший зенитный пулемет, танкисты поразили едва ли не с первого патрона, вызвав бурный восторг болельщиков на трибунах.

© Sputnik / Евгений Биятов "Танковый биатлон - 2019". Индивидуальная гонка

Тем временем Кувейту катастрофически не везло – три промаха на огневом рубеже добавили команде три штрафных круга, а значит 4-5 минут дополнительного времени. Собственно, с другими двумя целями – "вертолетом" и "гранатометчиками" получилось не лучше. Наводчику все время чуть-чуть не хватало точности для поражения мишени.

В скорости Таджикистан тоже не уступил ближневосточному сопернику, без ошибок проходя косогоры и рвы, а на прямых участках разгоняясь до практически максимальных для Т-72 70 километров в час. Такое ускорение чревато потерей устойчивости машины и штрафными баллами, но наводчик-оператор не зря шел на риск — в этом заезде он прошел трассу за 24 минуты, показав рекордное время для Таджикистана за все годы участия в "Танковом биатлоне".

Меткость — залог успеха

Не менее результативно выступили и казахстанские военные под командованием старшего лейтенанта Феруза Тулабаева. Их соперниками на этапе стали Венесуэла, Сирия и Монголия. По мнению военных, фаворитами этой гонки считалась Сирия, благо за плечами у арабских танкистов был опыт реальных боев против боевиков ИГ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ — ред.) как раз на машинах российского производства.

Вопреки прогнозам сирийцы оказались в аутсайдерах заезда. Противостояние на трассе, фактически разворачивалась между экипажами Монголией и Казахстаном. Танкисты под желто-синим флагом стартовали третьими, но пришли первыми благодаря безупречной стрельбе — со стороны казалось, будто они ведут огонь даже не целясь. Итог – пять закрытых мишеней и блестящее для второго дивизиона время в 21 минуту.

© Sputnik / Евгений Биятов "Танковый биатлон - 2019". Индивидуальная гонка

Монгольский экипаж подвела последняя цель и как следствие промаха – штрафной круг.

К неудаче на огневом рубеже добавилась и слишком агрессивная езда. Водитель монгольского танка приближаясь к зрительским трибунам, вероятно, так хотел поразить навыками вождения гостей Алабино, что, забыл об аккуратности и снес несколько столбов ограждения. За такое лихачество экипаж отправился на дополнительный пит-стоп, лишившись шансов на победу.

Военные из Латинской Америки начав за здравие, кончили за упокой. Венесуэльцы сумели поразить три из пяти целей, но потратили на это столько времени, что быстрее было бы проехать штрафные круги за промах.

Шаман против танков

Дебютировавшие на АрМИ в этом году узбекистанцы участвовали в третьем заезде этого дня. Их соперниками на трассе была команда Зимбабве. Надо признать, что первый выход узбекских военных оказался весьма успешным, а уровень их подготовки был виден сразу. Хотя на первом рубеже у них легла всего одна мишень, но заряжали главный калибр они столь организованно и вернулись на трассу столь быстро, что даже штрафной круг не сильно сказался на общем результате.

С фанерным "вертолетом" у экипажа тоже как-то не задалось, зато "гранатометчиков" узбекский стрелок буквально срезал пулеметной очередью на радость трибунам.

Правда, еще больше гостей биатлона веселили болельщики Зимбабве. Если другие команды подходили к вопросу с энтузиазмом, но без особых изысков – громкие речевки, песни, национальные флаги – то военные из Африки решили, что их соратникам людской поддержки мало, а нужна еще и магическая. Для этого они пригласили поболеть за танкистов настоящего шамана в камуфляже и перьях, который под удары барабана танцевал некое подобие боевого танца.

Однако даже высшие силы не спасла команду Зимбабве от досадных промахов, технических неполадок, травмы одного из танкистов и, в итоге, от проигрыша. Несмотря на три штрафных круга Узбекистан преодолел дистанцию за 27 минут, а вот соперники кружили по трассе без малого час.

Совокупный результат команд Центральной Азии говорит об одном – и Казахстан, и Таджикистан и Узбекистан имеют неплохие шансы выйти из второго дивизиона и попасть в высшую лигу армейских соревнований. А дебют узбекских танкистов и вовсе стоит считать удавшимся.