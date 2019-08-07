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Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка

Узбекские танкисты могут занять первое место в своем дивизионе

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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По итогам заездов третьих экипажей окончательно станут известны лидеры обоих дивизионов в дисциплине "Танковый биатлон".

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Для танковых экипажей, принимающих участие в Армейских международных играх, заезды 7 и 8 августа станут одними из самых тяжелых. Ведь в эти дни в бой вступят третьи экипажи 23 сборных и определятся победители в двух дивизионах. На плечах у третьих экипажей лежит огромная ответственность, и их победа может решить исход трех этапов. 

Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
© Sputnik / Алексей Куденко
Дебют узбекских танкистов на АрМИ: скорость, ловкость и происки шамана

Именно такая ситуация сложилась вокруг новичка "Танкового биатлона" сборной Узбекистана. Если третий экипаж не подведет, то, по мнению судей, узбекские танкисты должны занять первое место во втором дивизионе.

В первых двух заездах экипажи показали слаженную работу, уверенное вождение по трассе с плавным преодолением препятствий и, конечно же, весьма неплохое огневое поражение мишеней. Успехи сборной вдвойне удивляют и вызывают уважение, учитывая то, что это дебютные состязания по танковому биатлону для узбекских танкистов. 

Узбекистан на АрМИ-2019
© Sputnik /
Теперь и в Узбекистане: АрМИ-2019

На данный момент экипажи сборной Узбекистана занимают второе и третье место во втором дивизионе с результатами 27 минут 02 секунды и 28 минут 32 секунды соответственно. Главными конкурентами узбекских танкистов в третьем заезде в номинации "Индивидуальная гонка" будут команды Таджикистана и Вьетнама, также показавшие хороший результат в первых двух заездах.

В результате третьих заездов определится состав полуфинальных эстафет в обоих дивизионах. В полуфинальные эстафеты выйдут восемь лучших сборных из каждого дивизиона.

В АрМи-2019 принимают участие представители 22 государств. В этом году узбекские военнослужащие поборются за победу в четырнадцати дисциплинах.

Теги:
танковый биатлон, Армейские международные игры, военные, Узбекистан



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