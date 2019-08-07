Узбекские танкисты могут занять первое место в своем дивизионе

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Для танковых экипажей, принимающих участие в Армейских международных играх, заезды 7 и 8 августа станут одними из самых тяжелых. Ведь в эти дни в бой вступят третьи экипажи 23 сборных и определятся победители в двух дивизионах. На плечах у третьих экипажей лежит огромная ответственность, и их победа может решить исход трех этапов.

Именно такая ситуация сложилась вокруг новичка "Танкового биатлона" сборной Узбекистана. Если третий экипаж не подведет, то, по мнению судей, узбекские танкисты должны занять первое место во втором дивизионе.

В первых двух заездах экипажи показали слаженную работу, уверенное вождение по трассе с плавным преодолением препятствий и, конечно же, весьма неплохое огневое поражение мишеней. Успехи сборной вдвойне удивляют и вызывают уважение, учитывая то, что это дебютные состязания по танковому биатлону для узбекских танкистов.

На данный момент экипажи сборной Узбекистана занимают второе и третье место во втором дивизионе с результатами 27 минут 02 секунды и 28 минут 32 секунды соответственно. Главными конкурентами узбекских танкистов в третьем заезде в номинации "Индивидуальная гонка" будут команды Таджикистана и Вьетнама, также показавшие хороший результат в первых двух заездах.

В результате третьих заездов определится состав полуфинальных эстафет в обоих дивизионах. В полуфинальные эстафеты выйдут восемь лучших сборных из каждого дивизиона.

В АрМи-2019 принимают участие представители 22 государств. В этом году узбекские военнослужащие поборются за победу в четырнадцати дисциплинах.