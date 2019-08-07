21:46 07 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Срочно:
Игроки хоккейного клуба Хумо

Хоккейная команда "Хумо" проиграла дебютный мачт на турнире в РФ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
Получить короткую ссылку
17 0 0

На Кубке губернатора Нижегородской области узбекским хоккеистам противостояла более опытная команда из Беларуси "Динамо" Минск.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" из Ташкента дебютировал на международном турнире в России на Кубке губернатора Нижегородской области. узбекистанцы уступили более маститым соперникам из минского "Динамо" со счетом 3:6, сообщает пресс-служба ФК "Динамо-Минск".

Несмотря на итоговый крупный счет, ташкентцы на протяжении всего матча навязывали оппонентам борьбу. Первый период и вовсе завершился вничью 1:1, во втором динамовцы вырвались вперед сразу на две шайбы - 4:2, а в третьем забили в ворота ташкентцев еще два гола, на что узбекистанцы ответили только одной шайбой. В составе "Хумо" отличились Игорь Мережко и Александр Щербина, оформивший дубль.

Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" возглавил российский тренер
Одиннадцатый по счету Кубок Губернатора Нижегородской области проходит с 7 по 11 августа. Хоккеистам из Ташкенте осталось сыграть еще три игры: 8 августа против местного "Торпедо", 10 августа — против московского "Динамо", а в заключительный день соревнований - в матче за третье место или в финале в зависимости от результатов.

Вновь созданная хоккейная команда "Хумо" планирует в будущем выступать в Континентальной хоккейной лиге. Для ташкентцев турнир в Нижнем Новгороде - первое выступление на международном уровне.    




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Загадка Маты Хари: бездарная танцовщица и талантливая шпионка – фотолента
Новый каток в парке Анхор Локомотив в Ташкенте
Лед во время жары: ташкентцы встают на коньки — видео
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054