Зафарбек Каримов стал чемпионом мира по по таэквондо

Молодому спортсмену удалось одолеть соперников из Азербайджана, Канады, Израиля, Тайваня и Ирана.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik.В Ташкенте продолжается чемпионат мира по таэквондо среди кадетов, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана. Зафарбек Каримов завоевал на этих соревнованиях золотую медаль.

Особенно сложным выдался финальный бой против иранца Амирхусейна Норузи. Схватки завершились в пользу узбекистанца со счётом 31:11.

Это уже вторая медаль в копилке сборной Узбекистана. Вчера Мухаммадамин Алиев, в весовой категории 41 килограмм, стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Чемпионат мира по таэквондо среди кадетов продлится до 10 августа. В качестве почетного гостя в Ташкент уже прибыл руководитель Международной федерации таэквондо Чунг Ван Чой.

Соревнования проходят во Дворце спорта Universal. Примечательно, что сборная Узбекистана в этом чемпионате участвует полным составом: 20 таэквондистов в своих весовых категориях будут защищать честь республики. Их готовили такие опытные тренеры, как Собир Назаралиев, Зайнобиддин Назаралиев и Жасур Байкузиев.