Зафарбек Каримов стал чемпионом мира по по таэквондо

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik.В Ташкенте продолжается чемпионат мира по таэквондо среди кадетов, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана. Зафарбек Каримов завоевал на этих соревнованиях золотую медаль.
Особенно сложным выдался финальный бой против иранца Амирхусейна Норузи. Схватки завершились в пользу узбекистанца со счётом 31:11.
Это уже вторая медаль в копилке сборной Узбекистана. Вчера Мухаммадамин Алиев, в весовой категории 41 килограмм, стал бронзовым призёром чемпионата мира.
Соревнования проходят во Дворце спорта Universal. Примечательно, что сборная Узбекистана в этом чемпионате участвует полным составом: 20 таэквондистов в своих весовых категориях будут защищать честь республики. Их готовили такие опытные тренеры, как Собир Назаралиев, Зайнобиддин Назаралиев и Жасур Байкузиев.