Узбекские хоккеисты поборются с минским "Динамо" за бронзу турнира в РФ

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Хоккеисты ташкентского "Хумо" не смогли пробиться в финал Кубка губернатора Нижегородйской области, уступив московскому "Динамо" со счетом 1:4. Теперь узбекистанцев ждет поединок за тесто место, сообщает пресс-служба ХК "Торпедо".
В третьем матче турнира после убедительной победы над хозяевам первенства нижегородским "Торпедо" у команды "Хумо" был реальный шанс пробиться в финал. Более того, до последних минут матча с московским "Динамо" у ташкентцев оставались надежды на спасение при счете 1:2 в пользу российского клуба. Однако за три минуты до конца основного времени динамовцы забросили еще две шайбы в ворота соперника, окончательно сняв все вопросы о победители этой встречи.
В параллельной субботней игре хозяева турнира "Торпедо" из Нижнего Новгорода в драматичном матче победили минчан со счетом 6:2, обеспечив себе путевку в финал.