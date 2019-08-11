Узбекские хоккеисты поборются с минским "Динамо" за бронзу турнира в РФ

В Нижнем Новгороде 11 августа пройдут решающие игры турнира на Кубок губернатора области. Хоккейный глуб "Хумо" сыграет в матче за третье место с командой из Беларуси.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Хоккеисты ташкентского "Хумо" не смогли пробиться в финал Кубка губернатора Нижегородйской области, уступив московскому "Динамо" со счетом 1:4. Теперь узбекистанцев ждет поединок за тесто место, сообщает пресс-служба ХК "Торпедо".

В третьем матче турнира после убедительной победы над хозяевам первенства нижегородским "Торпедо" у команды "Хумо" был реальный шанс пробиться в финал. Более того, до последних минут матча с московским "Динамо" у ташкентцев оставались надежды на спасение при счете 1:2 в пользу российского клуба. Однако за три минуты до конца основного времени динамовцы забросили еще две шайбы в ворота соперника, окончательно сняв все вопросы о победители этой встречи.

В заключительный день соревнований, которые стали дебютом узбекских хоккеистов на международной арене, команда "Хумо" поборется за бронзу в матче с минским "Динамо". Первый поединок между этими участниками закончился победой белорусов со счетом 4:2.

В параллельной субботней игре хозяева турнира "Торпедо" из Нижнего Новгорода в драматичном матче победили минчан со счетом 6:2, обеспечив себе путевку в финал.