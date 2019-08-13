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Узбекистан вышел в финал "Танкового биатлона" на АрМИ-2019

© Sputnik / Алексей Куденко
Спорт
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В четвертом полуфинальном заезде конкурса узбекские танкисты оказались сильнее Кубы, Кувейта и Лаоса.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Команда Узбекистана одержала победу в полуфинальном заезде "Танкового биатлона", сообщает официальный сайт АрМИ-2019.

Танкисты поразили 10 мишеней и показали лучшее время, оказавшись сильнее команд Кубы, Кувейта и Лаоса.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский, архивное фото
© Facebook / Виктор Мураховский
Эксперт рассказал об отличиях "Танкового биатлона" от огневой подготовки
Отметим, что узбекские военные впервые участвует в данной дисциплине.

Узбекские танкисты могут занять первое место в своем дивизионе

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Теги:
Узбекистан, Армия, танки, танк, танковый биатлон



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