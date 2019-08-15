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Военные разведчики из Узбекистана заняли второе место в конкурсе АрМИ-2019 в Индии

Военные разведчики из Узбекистана заняли второе место на АрМИ-2019

© Министерство обороны Узбекистана.
Спорт
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (32)
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Конкурс "Отличники войсковой разведки" проходил под индийским городом Джайсалмер.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Военнослужащие из Узбекистана заняли второе место в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019), прошедшего в Индии, опередив команду из России, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства обороны республики.

"В четверг на полигоне под индийским городом Джайсалмер завершился конкурс АрМИ-2019 "Отличники войсковой разведки", команда Узбекистана сумела занять второе место", - сказал представитель Минобороны.

По его словам, победу в конкурсе праздновали хозяева – команда Индии, в тройку призеров также вошли разведчики из РФ. В конкурсе приняли участие восемь сборных.

По данным пресс-службы, на последнем, пятом этапе узбекские разведчики показали хорошее время и смогли опередить команду РФ. В Минобороны напомнили, что сборная дебютировала в этом конкурсе АрМИ в 2018 году, заняв третье место.

Участники конкурса Танковый биатлон из Узбекистана на АрМи—2019
© Министерство обороны Узбекистана.
Узбекистан вышел в финал "Танкового биатлона" на АрМИ-2019

В Индии разведчики продемонстрировали свои лучшие качества в пяти состязаниях: десантирование из вертолета и совершение марш-броска, конкурсе механиков-водителей, преодолении комплекса препятствий "Тропа разведчика", стрельбе и выходе разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Впервые в истории конкурса состязания проводились в вечернее время в два этапа: десантирование и марш-бросок. Выход разведгруппы в район сбора - ночью.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (32)
Теги:
военные разведчики, Соревнования, Индия, Узбекистан, Армейские международные игры



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