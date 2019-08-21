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Алисэ Фахрутдинова

Пятиборцы из РФ Савкин и Фахрутдинова будут выступать под флагом Узбекистана

Федерация пятиборья Узбекистана
Спорт
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Федерации современного пятиборья России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Российские пятиборцы Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова будут выступать за сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья республики.

фехтование
© fie.org
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Натурализация двух российских спортсменов состоялась в рамках подписанного между федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума о сотрудничестве.

"Благодаря налаженному диалогу с Международным союзом современного пятиборья (UIPM) и национальными федерациями было получено разрешение исполнительного комитета UIPM на участие Савкина и Фахрутдиновой на международных соревнованиях UIPM под флагом Узбекистана", – говорится в сообщении Федерации.

В настоящий момент спортсмены уже находятся на учебно-тренировочных сборах в Новогорске, где готовятся к предстоящему чемпионату мира по современному пятиборью, который пройдет 2-8 сентября в Будапеште.

Теги:
спорт, Россия, Узбекистан



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