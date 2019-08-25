18:23 25 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Шахрам Гиясов

Боксеру Гиясову понадобилось 30 сек, чтобы отправить соперника в нокаут

© instagram / wonderboy_giyasov
Спорт
Получить короткую ссылку
63130

Узбекистанец завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Узбекистанец Шахрам Гиясов одержал победу над колумбийцем Дарли Пересом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Узбекский боксер Шахрам Гиясов
Пресс-служба Национального олимпийского комитета РУз
Пропустил жесткий удар, но выстоял: боксер Гиясов празднует победу - видео
Сегодня в Эрмосильо (Мексика) перспективный узбекский боксёр 1-го полусреднего дивизиона Шахрам Гиясов быстро одержал победу над опытным колумбийским экс-претендентом на титул чемпиона мира Дарлеем Пересом.

На первой минуте поединка Гиясов жёстко попал левым хуком в голову Переса. Колумбиец хоть и смог подняться, но выглядел очень неубедительно. Рефери принял решение остановить бой, объявив победу чистым нокаутом в пользу Гиясова, который завоевал в этом поединке титул WBA International.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танец дынь и арбузов: как в Сырдарье развлекали гостей инвестфорума - фото
В Тихой бухте в Крыму прошла экологическая акция фестиваля Koktebel Jazz Party
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054