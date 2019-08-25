Боксеру Гиясову понадобилось 30 сек, чтобы отправить соперника в нокаут

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Узбекистанец Шахрам Гиясов одержал победу над колумбийцем Дарли Пересом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сегодня в Эрмосильо (Мексика) перспективный узбекский боксёр 1-го полусреднего дивизиона Шахрам Гиясов быстро одержал победу над опытным колумбийским экс-претендентом на титул чемпиона мира Дарлеем Пересом.

На первой минуте поединка Гиясов жёстко попал левым хуком в голову Переса. Колумбиец хоть и смог подняться, но выглядел очень неубедительно. Рефери принял решение остановить бой, объявив победу чистым нокаутом в пользу Гиясова, который завоевал в этом поединке титул WBA International.

Con 41 segundos en el primer round, Giyasov nos dejó sin palabras 😮 pic.twitter.com/ttfIcirGCe — DAZN USA (@DAZN_USA) August 25, 2019

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