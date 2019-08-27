"Хумо" выступит на международном турнире в Тольяти

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Команда "Хумо" из Ташкента попробует свои силы на Кубке Лады, сообщает сайт команды "Лада" Тольяти.

Хозяева турнира одержали победу уже в первом матче, а "ташкентцы" начнут свое выступление уже 27 августа и сыграют с командой "Барс" из Казани. 28 августа "Хумо" сразится с клубом "ЦСК ВВС", 29 августа - с хозяевами турнира "Ладой", а 30 августа -встретятся с командой "Ижсталь".

Скоро состоится и дебют хоккейного клуба "Хумо" в чемпионате ВХЛ. Как сообщалось ранее, свой первый матч команда проведет 11 сентября в Ташкенте против ХК "Рязань".

Недавно клуб завоевал малый кубок Международного хоккейного турнира в Нижнем Новгороде. В матче за третье место узбекистанцы одолели минское "Динамо".