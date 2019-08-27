"Хумо" разгромил казанский "Барс" на хоккейном турнире в Тольятти

Узбекский хоккейный клуб из Ташкента с победы начал участие в Кубке Лады, который проходит в Самарской области России. В первой встрече была повержена команда из Казани.

ТАШКЕНТ. 27 авг — Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" уверенно стартовал на очередном турнире в России. В первом матче Кубка Лады узбекистанцы одолели команду "Барс" из Казани со счетом 5:2, передает пресс-служба ташкентской команды.

Хоккеисты "Хумо" первыми открыли счет и вели на протяжении всей игры. Казанцам дважды удавалось восстановить равновесие, но после второй шайбы что-то противопоставить гостям из Ташкента они не смогли. Две шайбы записал в свой актив Щербина, еще по одному разу отличились Мошаров, Григоренко и Здунов.

Турнир Кубок Лады проходит в один круг. Узбекским хоккеистам предстоит провести еще три поединка — с командами "ЦСКА ВВС", "Лада" и "Ижсталь". Ранее хозяева соревнований уже выиграли свой первый матч.

Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.