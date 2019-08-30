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Боролись до конца: "Хумо" уступил ХК "Лада" по буллитам

© ХК «Лада» Тольятти
Спорт
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Клуб из Тольятти теперь единолично возглавляет турнирную таблицу.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Ташкентский "Хумо" в третьем матче Кубка Лады проиграла хозяевам турнира, сообщает официальный сайт тольяттинской команды.

© ХК «Лада» Тольятти
Боролись до конца: "Хумо" уступил ХК "Лада" по буллитам

Обе команды одержали по две победы в Кубке, и на льду разгорелась поистине нешуточная борьба. Хозяевам удалось победить лишь в серии буллитов.

Шайбы забросили: 1:0 Озолиньш (Андрющенко, Шураков), 1:1 Беляков (Смирнов),  2:1 Тимирев, 2:2 Григоренко (Здунов, Яценко), 3:2 Мастрюков (решающий буллит).

© ХК «Лада» Тольятти
Боролись до конца: "Хумо" уступил ХК "Лада" по буллитам

Игрок ХК Хумо
ХК ЦСК ВВС (Самара)
КХ "Хумо" одержал вторую победу подряд на международном турнире
В первом матче турнира "Хумо" одолел команду "Барс" из Казани со счетом 5:2, а во втором разгромил ЦСК ВВС (6:2).

Напомним, что турнир Кубок Лады проходит в один круг. Узбекским хоккеистам предстоит провести еще один поединок — с командой "Ижсталь".

Это уже второй для узбекистанцев международный турнир. В середине августа хоккеисты из Ташкента заняли третье место на Кубке губернатора Нижегородской области.

Теги:
спорстмены, Спортсмен, спорт, турнир, Федерация хоккея Узбекистана, хоккей



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