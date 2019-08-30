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"Реал"-"ПСЖ", "Барселона" - "Интер": жеребьевка Лиги чемпионов

© Sputnik / Нина Зотина
Спорт
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Туринский "Ювентус", во главе с Криштиану Роналду с мадридским "Атлетико", леверкузенским "Байером" и московским "Локомотивом". Состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Состоялась жеребьевка группового этапа самого престижного европейского футбольного турнира - Лиги чемпионов 2019/20.

В группе А сойдутся "ПСЖ", "Реал", бельгийский "Брюге" и "Галатасарай". За выход из группы B поборются "Бавария", "Тоттенхем", "Олимпиокос" и "Цверна Звезда".

Хосепу Гвардиоле у руля "Манчестер Сити" досталась легкая группа: донецкий "Шахтер", "Динамо Загреб" и "Аталанта".

Туринский "Ювентус", во главе с Криштиану Роналду с мадридским "Атлетико", леверкузенским "Байером" и московским "Локомотивом".

В группе E: "Ливерпуль", "Наполи", "РБ Зальзбург" и "Генк", а группе F расположились "Барселона", "Интер", дортмундская "Боруссия" и пражская "Славия".

Петербуржский "Зенит", "Бенфика", "Лион" и "РБ Лейпциг" будут сражаться в группе G, а "Челси", "Аякс", "Валенсия", и "Лиль" - в группе H.

Жеребьевка Лиги чемпионов
UEFA Champions League
Жеребьевка Лиги чемпионов
Теги:
Барселона, Реал Мадрид, Команда, Футболист, футбол, Футбол



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